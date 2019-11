Best: większe przychody i zyski, mniejsze zadłużenie

W III kwartale 2019 r. Best zanotowało 23,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok wcześniej było to 13,9 mln zł zysku, co oznacza wzrost o 67,6 proc.

Zysk operacyjny działającej w branży windykacyjnej grupy sięgnął w II kw. 2019 r. 36,03 mln zł wobec 29,06 mln zł zysku rok wcześniej (wzrost o 24 proc.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 69,61 mln zł wobec 53,04 mln zł rok wcześniej. (31,2 proc. wzrostu).



W komunikacie prasowym czytamy, że w trzech kwartałach 2019 roku Grupa Best zanotowała wyraźną poprawę kluczowych wyników finansowych.



- Przychody z działalności operacyjnej wyniosły blisko 206 mln zł (wzrost o 26 proc. w porównaniu do III kwartałów 2018), zysk operacyjny sięgnął 109 mln zł (plus 30 proc.), a zysk netto przypisany akcjonariuszom Best wyniósł prawie 64 mln zł (+34 proc.). Jednocześnie, od początku tego roku zadłużenie netto Grupy Best zmalało o 55 mln zł. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec trzeciego kwartału spadł do poziomu 0,97 - najniższego od ponad czterech lat - podano.

Prezes Best Krzysztof Borusowski podkreślił, że od kilku lat spółka funkcjonuje w sytuacji bardzo dynamicznego otoczenia prawnego i licznych zmian dotyczących zasad i kosztów dochodzenia wierzytelności, zwłaszcza na drodze prawnej.



- Tylko w pierwszych trzech kwartałach tego roku poniesione przez nas koszty sądowo-egzekucyjne wzrosły o ponad 100 proc. rok do roku. Ciągle doskonalimy więc nasze procesy i system operacyjny, aby ograniczać pozostałe koszty operacyjne. W efekcie, wypracowany przez Grupę Best w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 109 mln zł i był o 30 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wyjaśnił Krzysztof Borusowski.



Grupa Best działa w branży windykacyjnej, inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Świadczy też usługi windykacyjne na zlecenie banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.