Bez głównej nagrody w konkursie NBP na najlepszego dziennikarza ekonomicznego

Narodowy Bank Polski po raz osiemnasty przyznał nagrody najlepszym dziennikarzom ekonomicznym. Kapituła konkursu przyznała nagrody w pięciu kategoriach, nie wyłoniła jednak laureata Nagrody głównej i nie przyznała tytułu „Dziennikarza Ekonomicznego 2020 r.”

Jak poinformował w czwartek NBP, w XVIII edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego nagrodzeni zostali autorzy i redakcje, które w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśniają skomplikowane zagadnienia ze świata gospodarki, przyczyniając się do podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej Polaków.

Laureatów wybrała kapituła pod przewodnictwem prof. Adama Budnikowskiego spośród zgłoszonych prac konkursowych - publikacji i audycji, które ukazały się w mediach ogólnopolskich i lokalnych w okresie od 30 września 2019 r. do 9 października 2020 r.

W kategorii Polityka pieniężna i stabilność finansowa zwyciężył Stanisław Koczot z "Gazety Bankowej" za artykuł "Zapnijcie pasy, bądźcie gotowi!". To nagroda za podjęcie ważnego i aktualnego tematu, a także przybliżenie czytelnikowi możliwych skutków pandemii dla gospodarki światowej, a w szczególności dla stabilności światowego systemu finansowego - uzasadnił NBP.

W kategorii Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna zwyciężyła Kinga Wasilewska z TVP3 Bydgoszcz za program "Spiszmy się jak na rolników przystało!". Nagroda została przyznana za walory edukacyjne programu, jak również promowanie osiągnięć polskiego rolnictwa oraz wizerunku współczesnego gospodarza.

W kategorii Felieton lub analiza nagrodzony został Filip Lamański z "Obserwatora Gospodarczego" za artykuł "O co chodzi z Centralnym Portem Komunikacyjnym?" To nagroda za próbę zmierzenia się z pytaniem o zasadność budowy w Polsce centralnego portu lotniczego i ocenę korzyści płynących z tego przedsięwzięcia dla gospodarki. Wyróżniono natomiast Krystiana Kaźmierczyka z Telewizji Republika za program Biznes Polska. To wyróżnienie za różnorodność podejmowanych tematów, ich ciekawy dobór i aktualność - uzasadniono.

W kategorii Wywiad nagroda przypadła Grzegorzowi Siemionczykowi z "Rzeczpospolitej" za artykuł "Nie potrzebujemy więcej zasobów, by się rozwijać". Jak uzasadniono, to nagroda za kompleksowe ukazanie perspektyw zużycia surowców i postępu technologicznego jako warunków zrównoważonego rozwoju świata i za ciekawą i dynamiczną rozmowę, w której ukazano pożądany kierunek rozwoju ludzkości w jego gospodarczych aspektach.

W kategorii Problematyka regionalna nagrodzono Annę Rudy z "Tygodnika Zamojskiego" za artykuł "Czy ASF doprowadzi do upadku hodowli świń na Zamojszczyźnie?" To nagroda za podjęcie problemu ograniczeń produkcji zwierzęcej na Zamojszczyźnie i potencjalne skutki zaniechań w tej dziedzinie.

Wyróżniona została redakcja TVP3 Rzeszów za materiał "Regionalne tarcze antykryzysowe" z cyklu "Gospodarka w kwarantannie". Jak uzasadniono, to wyróżnienie za podjęcie aktualnego tematu, ważnego zarówno dla całej polskiej gospodarki, jak i dla konkretnego regionu, a także za wysokie walory praktyczne programu.

Prezes NBP Adam Glapiński podkreślił wyjątkową rolę i wartość mediów, zwłaszcza w sytuacji wywołanej przez koronawirusa, który uniemożliwił spotkanie podczas gali. Nawiązał do ostatniego przeprowadzonego na zlecenie NBP "Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków". Jego wyniki - jak zaznaczył NBP - pokazują, że klarowne mówienie, pisanie o ekonomii, mądre wyjaśnianie, tłumaczenie jest dla społeczeństwa bardzo ważne. "To kolejny dowód na to, jak istotne jest budowanie lepszego zrozumienia pojęć gospodarki i rozwoju. A to jest właśnie państwa wyjątkowa rola" - powiedział dziennikarzom szef banku centralnego.