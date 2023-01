Bez ustawy wiatrakowej nie będzie środków z KPO

Ustawa wiatrakowa to istotny kamień milowy do wypełnienia. Bez jej przyjęcia trudno sobie wyobrazić możliwość pozytywnego rozpatrzenia przez Komisję Europejską wniosku o płatność na KPO - ocenił w czwartek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wypłata środków z unijnego Funduszu Odbudowy uzależniona jest od spełnienia warunków, czyli tzw. kamieni milowych.

Jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi KE jest także ustawa wiatrakowa, inaczej zwana 10H.

Szynkowski vel Sęk był pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o kwestię ustawy wiatrakowej w kontekście wypełnienia tzw. kamieni milowych. "Formalnie nie jest to superkamień milowy, ale w istocie zapisy tam zawarte, jak i konsekwencja dochodzenia do ich realizacji przez KE sprawiają, że jest to ważny kamień milowy. Bez przyjęcia ustawy wiatrakowej trudno sobie wyobrazić możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Komisję Europejską o płatność. W tym sensie jest to istotny kamień milowy do wypełnienia" - mówił minister.

Polityk poinformował, że "fundamentalnych kamieni milowych" jest ponad 20. "One dotyczą spraw horyzontalnych, m.in. tematy dotyczące wymiaru sprawiedliwości wchodzą w ten zakres; tutaj jesteśmy bliscy, mam nadzieję, pozytywnego rozwiązania" - zaznaczył.

Jak dodał, w tym kontekście Polsce pozostały do spełnienia dwa istotne warunki: przyjęcie ustawy o SN oraz przyjęcie ustawy wiatrakowej. "Jeżeli te kwestie będą blisko etapu finalnego, to będzie przestrzeń do tego, żeby taki wniosek (o płatność - PAP) składać" - mówił Szynkowski vel Sęk.

Był też pytany, jakie są dopuszczalne w poprawki senackie do nowelizacji ustawy o SN, aby "nie wywrócić" kompromisu z Brukselą. "Składanie każdej istnej, esencjonalnej poprawki stwarza ryzyko, że przedłuży się procedura pozyskiwania środków z KPO, bo przedłużą się rozmowy z Komisją Europejską. A jeśli to będzie poprawka bardzo daleko idąca, to ten kompromis może się załamać. Dlatego ja zniechęcam do tego, żeby składać daleko idące poprawki" - powiedział minister.

1 czerwca ub. roku KE po ponad rocznych negocjacjach zaakceptowała polski KPO, jednak dotąd Polska nie skierowała wniosku o te środki. W KPO znajdują się bowiem warunki, czyli tzw. kamienie milowe, od których spełnienia KE uzależnia wypłacenie Polsce środków z unijnego Funduszu Odbudowy mającego wesprzeć kraje członkowskie w przezwyciężaniu gospodarczych skutków pandemii COVID-19. KPO zakłada m.in., że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa - temu ma służyć uchwalona 13 stycznia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym.

Rządowy projekt noweli zakłada, że odległość wiatraków od zabudowań zamiast obecnej minimalnej odległości dziesięciokrotności wysokości wiatraka z łopatą w najwyższym położeniu wynosić będzie mogła być nie mniejsza niż 500 m dla budowy budynków w pobliżu turbiny. O ostatecznej odległości ma decydować społeczność lokalna. Zasada dziesięciokrotności wysokości ma być nadal obowiązująca dla odległości instalacji od parków narodowych, jednak dla rezerwatów przyrody ma to być minimalna odległość 500 m.

