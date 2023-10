Bez zaciskania pasa. Jest prognoza deficytu i długu dla nowego rządu

Analitycy Allianz Research prognozują, że w bieżącym roku deficyt fiskalny wyniesie około -5 proc. PKB i jest mało prawdopodobne, aby w przyszłym roku znacznie się zmniejszył. Wskazują, że szybsza dezinflacja nastąpi dopiero w 2025 roku.

W opinii analityków Allianz Research, w 2024 roku prawdopodobna jest kontynuacja luźnej polityki fiskalnej, ponieważ wszystkie partie polityczne obiecały wydatki. Będzie to istotną przeszkodą w ograniczeniu deficytu budżetowego.

Różnica w podejściu do deficytu (pomiędzy PiS a trzema partiami dotychczasowej opozycji), czyli finansowaniu wydatków długiem, widoczna będzie dopiero w średnioterminowej perspektywie.

Szansa na zmniejszenie deficytu budżetowego w przyszłym roku znikoma

Analitycy Allianz Research prognozują, że w bieżącym roku deficyt fiskalny (występuje, gdy wydatki w administracji publicznej są większe niż dochody fiskalne - podatki i składki) wyniesie około -5 proc. PKB i jest mało prawdopodobne, aby w przyszłym roku znacznie się zmniejszył.

- Opierając się na przedwyborczych obietnicach PiS i zakładając przedłużenie sporów z UE, co nadal wstrzymywałaby część unijnego finansowania dla Polski, prognozowaliśmy utrzymanie rocznych deficytów fiskalnych w przedziale od -4 proc. do -5 proc. PKB do 2028 r., jeśli PiS pozostałby u władzy. Dług publiczny wzrósłby wówczas do około 60 proc. PKB do 2028 r. z obecnych 50 proc. - napisali w analizie.

Dodali, że prawdopodobny nowy rząd kierowany przez KO zapewniłby możliwość odblokowania funduszy unijnych w wysokości do 14 proc. PKB w latach 2024-2027.

- Pobudziłoby to inwestycje i aktywność gospodarczą, a tym samym do pewnego stopnia pomóc może obniżyć deficyt fiskalny i wskaźniki długu publicznego do PKB po 2024 roku. Ostrożne szacunki NBP sugerują, że samo odblokowanie środków z KPO, czyli około 14 proc. PKB, może zwiększyć wzrost PKB o około +0,4 pkt. proc. w pierwszym roku i +0,2 pkt. proc. w drugim roku - wyliczają.

Należy jednak pamiętać, że uwolnione środków z KPO to długi proces i uczynienie tego już w pierwszej połowie 2024 roku nie będzie łatwe. Więcej o tym problemie pisaliśmy poniżej:

Analitycy oczekują, że rząd kierowany przez KO może rozpocząć pewną konsolidację fiskalną po 2024 roku, aby zachować zgodność z unijnymi przepisami fiskalnymi. Szacują, że roczny deficyt fiskalny stopniowo zmniejszy się do około -3 proc. PKB do 2028 roku, a dług publiczny pod rządami KO ustabilizować się może na poziomie około 52 proc. PKB.

Poniższy wykres ilustruje dwa scenariusze dla finansów publicznych Polski do 2028 roku:

Zauważalna dezinflacja nastąpi dopiero w 2025 roku

W opinii Allianz Research wynik tegorocznych wyborów nie będzie oznaczał przełomu w oczekiwaniach odnośnie inflacji w 2024 roku. Spodziewają się nieco szybszego procesu dezinflacji dopiero w 2025 roku.

- Narodowy Bank Polski w obliczu spadku inflacji (z 18 do 10 proc. - przyp. red.) skupił się na wspieraniu słabnącej gospodarki (spodziewamy się, że realny PKB skurczy się w 2023 r. o -0,2 proc.) i tym samym NBP był jednym z pierwszych banków centralnych w Europie, który rozpoczął cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Patrząc w przyszłość, odreagowanie zeszłorocznych szoków cen energii i żywności będzie kontynuowane i powinno wspierać dezinflację, podczas gdy zanikające efekty bazowe spowolnią ten proces w 2024 roku. Znaczące obietnice wydatków fiskalnych obu obozów politycznych, a także silny wzrost płac pozostają czynnikami zwiększającymi ryzyko inflacyjne - prognozują ekonomiści.