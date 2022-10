Bez złagodzenie emocji politycznych nie będzie wniosku o pieniądze z KPO

Chcemy być przekonani, że interpretacja realizacji kamieni milowych jest taka sama jak nasza, a nie że ktoś będzie te same deklaracje interpretował w inny sposób - tak o wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Krajowy Plan Odbudowy to 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii.

Komisja Europejska na razie nie chce wypłacać tych pieniędzy Polsce.

Bruksela formalnie czeka na realizację przez Polskę tzw. kamieni milowych.

Rzecznik rządu 27 października był pytany w TVP Info, kiedy zostanie wysłany wniosek do Brukseli ws. zapłaty pierwszej transzy z Krajowego Planu Odbudowy.

"Wniosek właściwie jest gotowy" - odpowiedział. "Ale trzeba pamiętać o tym, żeby pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy popłynęły do Polski, to musi być też konsensus polityczny w Brukseli, bo przecież to działania o charakterze politycznym blokują w tej chwili to, co się dzieje ze środkami unijnymi, jeżeli chodzi o KPO" - zaznaczył Piotr Müller.

Dodał, że w sprawie pieniędzy z funduszu spójności i polityki rolnej żadnych działań blokujących nie ma.

"Musimy rozmawiać z Unią Europejską, szukać różnego rodzaju rozwiązań, ale to nie jest łatwe, bo każda ze stron ma swoje argumenty, choć uważamy, że nasze są prawidłowe, traktatowe, zgodne z kompetencjami krajowymi, ale w Brukseli ta polityka bieżąca, partyjna, związaną z Europejską Partią Ludową, socjalistami, niestety zwycięża" - podkreślał.

Istotna jest jednolita interpretacja realizacji kamieni milowych

Po rozmowie z TVP Info rzecznik rządu rozmawiał w Sejmie z dziennikarzami.

Zapewnił, że wraz z wyborem prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego został zakończony proces konstytuowania się tej Izby, a więc wypełnione zostały przez stronę polską ustalenia z KE dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zawarte w tzw. kamieniach milowych.

Dopytywany, kiedy w takim razie Polska złoży wniosek o pieniądze z KPO rzecznik rządu zaznaczył, że "atmosfera polityczna w Komisji Europejskiej jeśli chodzi o kwestie KPO nie jest najlepsza". "Dlatego uważamy, że najpierw potrzebne jest złagodzenie emocji politycznych, by móc mówić o złożeniu wniosku do KE w sprawie KPO. Chcemy być przekonani, że interpretacja realizacji kamieni milowych jest taka sama jak nasza, a nie że ktoś będzie te same deklaracje interpretował w inny sposób" - podkreślał.

Na uwagę, że rząd zapowiadał złożenie tego wniosku do końca października rzecznik rządu przyznał, że "widać że ten termin był zbyt optymistyczny".

Pieniądze na realizacje Krajowego Planu Odbudowy to 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek

Rozmowy na temat KPO między polskim rządem a Komisją Europejską trwają. W piątek, 21 października, w Brukseli premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że do uzgodnienia z KE zostało 5 do 10 procent, czyli - jak podkreślił - niewiele. "Jeśli chodzi o KPO to mam wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej, mimo że rzeczywiście kilka procent tych uzgodnień jeszcze cały czas nas dzieli" - powiedział.

W niedawnym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" premier stwierdził, że chciałby, aby Polska złożyła pierwszy wniosek o płatność z KPO w najbliższych kilku tygodniach; kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, od których UE uzależnia wypłaty, uznajemy za wystarczająco rozwiązane - zaznaczył.

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie. Przyznała, że nowe prawo (ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i powołująca Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, uchwalona z inicjatywy prezydenta) jest ważnym krokiem, jednak nowelizacja ustawy o SN nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło, a w szczególności "nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa".

Polska ma otrzymać w ramach KPO 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii.

Polacy chcą kredytów ze stałą stopą procentową. Zobacz rozmowę z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao SA

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl