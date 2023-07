Bezpieczny Kredyt 2 proc. doprowadził do niebezpiecznego wzrostu cen mieszkań

Program Bezpieczny Kredyt 2 proc. ruszył 1 lipca. Rocznie może z niego skorzystać 40 tys. gospodarstw domowych. Ale program ma skutki uboczne – spadła liczba dostępnych mieszkań kwalifikujących się do zakupu finansowanego z tego źródła – pisze Business Insider Polska.

Rządowy Bezpieczny Kredyt 2 proc. ma pozwolić tysiącom Polaków rocznie spełnić marzenie o własnym mieszkaniu. Równocześnie, jak pisze Business Insider Polska - pozostali chętni na zakup nieruchomości będą musieli przygotować się na większy wydatek. Bo odpowiedzią na tańsze kredyty są wyższe ceny.

Program z preferencyjnymi kredytami dla kupujących pierwsze mieszkanie ruszył 1 lipca. Skutki już widać. - W okresie od maja do czerwca 2023 r. zaobserwowaliśmy znaczący spadek (o 40 proc.) w liczbie dostępnych mieszkań kwalifikujących się pod kredyt 2 proc. w największych miastach Polski — informuje Grupa Morizon-Gratka w rozmowie z portalem Business Insider Polska.

Według ekspertów, znacząco wzrosły ceny, co wpływa na dostępność mieszkań. Z zestawienia przygotowanego przez portal nieruchomosci-online.pl dla Business Insider Polska wynika, że ceny mieszkań w drugim kwartale 2023 r. w stosunku do pierwszego kwartału wzrosły w 14 z 18 analizowanych miast, a dynamika wzrostu w niektórych z kategorii — np. mniejszych mieszkań w Katowicach — zbliżyła się do 10 proc.

Duże wzrosty pojawiły się także w czerwcu. Najbardziej mieszkania podrożały w Krakowie — o 3 proc. Taki skok cen, co przyznają autorzy opracowania, jest "wysoką podwyżką w skali jednego miesiąca".

Eksperci, z którymi rozmawiał Business Insider Polska przekonują, że to, co obserwujemy dziś na rynku, może być jedynie dyskontowaniem rekordowego popytu, nieoficjalnie mówi się bowiem o ok. 6-7 tys. wniosków kredytowych złożonych przez pierwsze dwa tygodnie obowiązywania ustawy.

Równocześnie takie zainteresowanie zakupem mieszkań może pobudzić przedsiębiorców do zwiększenia podaży. - Deweloperzy dysponują jeszcze zapasem mieszkań, na które uzyskali w ubiegłym roku pozwolenia na budowę, ale jeszcze ich nie zaczęli — wskazują autorzy raportu Rynku Pierwotnego i Gethome.pl w rozmowie z portalem.

Więcej o cenach mieszkań i Bezpiecznym Kredycie 2 proc. pisze Business Insider Polska.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl