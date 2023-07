Bezpieczny kredyt 2 proc. ma kilka istotnych niuansów

Pierwsze banki udostępniły klientom możliwość składania wniosków o kredyty mieszkaniowe w ramach rządowego programu Bezpieczny kredyt 2 proc. Warunków dochodowych w nim nie ma, ale pojawia się szereg niuansów, które warto znać.

Ruszył rządowy program Bezpieczny kredyt 2 proc. (BK2) Przyjmowanie wniosków przez banki potrwa do końca 2027 r.

Program Bezpieczny kredyt 2 proc. to kredyt hipoteczny do 500 tys. zł dla singla i 600 tys. zł dla pary, stałe oprocentowanie 2 proc. plus marża banku przez 10 lat, brak limitów cen za metr kwadratowy mieszkania lub domu.

Bezpieczny kredyt 2 proc. ma kilka niuansów, m.in. ograniczono maksymalny wkład własny do 200 tys. zł, co oznacza, że finansowana może być nieruchomość o wartości maksymalnie 700 tys. zł w przypadku singla i 800 tys. zł dla pary lub singla z dzieckiem.

Od 3 lipca 2023 klienci pierwszych banków mogą wnioskować o kredyty w ramach rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. (BK2).

Portal Business Insider Polska wskazuje, że wnioski można składać w PKO BP, Pekao, Aliorze i VeloBanku, a jak stwierdza w kolejnych dniach dołączyć będą mogli także klienci zrzeszających banków spółdzielczych (SGB i BPS) i później ofertę wprowadzą jeszcze m.in. Bank Ochrony Środowiska oraz Santander i mBank.

Wprawdzie, jak zaznaczono, niektóre instytucje (takie jak BNP Paribas, Millennium i ING Bank Śląski) wskazywały, że jeszcze zastanawiają się nad przystąpieniem do programu BK2, „to według słów ministra Waldemara Budy do końca roku w zasadzie wszystkie banki, które dziś oferują kredyty mieszkaniowe, wejdą w ten program”.

Program z dopłatą do rat kapitałowo-odsetkowych przez pierwsze 10 lat

Bezpieczny kredyt 2 proc. to program, w którym rząd będzie dopłacał do rat kapitałowo-odsetkowych przez pierwsze 10 lat. Z oferty mogą skorzystać osoby przed 45. rokiem życia. Jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Business Insider Polska wskazuje, że przepisy nie pozwalają z tańszego kredytu skorzystać małżeństwu, jeżeli jeden z małżonków w przeszłości posiadał mieszkanie. Ewentualny brak wkładu własnego można ubezpieczyć w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Teoretycznie, jak stwierdza Business Insider Polska, kredyt można nadpłacić w dowolnym momencie, ale jeśli klient zrobi to w pierwszych trzech latach, utraci dopłaty do rat.

Od tego są wyjątki: spłata dotyczyła części objętej gwarancją, łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł albo łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Program bez limitów dochodów dla potencjalnych beneficjentów

Portal podaje, że program Bezpieczny kredyt 2 proc. różni się od poprzednich tym, że nie ma w nim limitów dochodów dla potencjalnych beneficjentów. Mogą więc z niego skorzystać także osoby zamożne. Przepisy narzucają jednak maksymalną kwotę kredytu.

Dopłatami zostaną objęte kredyty na maksymalnie 500 tys. zł dla singla lub 600 tys. zł dla małżeństwa oraz pary lub singla z dzieckiem.

Business Insider Polska zaznacza, że w przypadku tego programu nie obowiązuje limit ceny za jeden metr kwadratowy nabywanej nieruchomości, nie ma też ograniczonej puli pieniędzy przeznaczonych na dopłaty, a przyjmowanie wniosków o kredyt w programie Bezpieczny kredyt 2 proc. potrwa do końca 2027 r.

Ograniczono, jak wskazuje portal, maksymalny wkład własny do 200 tys. zł, co oznacza, że finansowana może być nieruchomość o wartości maksymalnie 700 tys. zł w przypadku singla i 800 tys. zł dla pary lub singla z dzieckiem.

To z kolei, jak komentuje portal – biorąc pod uwagę wysokie ceny lokali w największych miastach – ogranicza wielkość mieszkania, które beneficjenci programu Bezpieczny kredyt 2 proc. będą mogli kupić. Na przykład, jak podaje portal, w Warszawie średnia cena za jeden metr kwadratowy to około 14 tys. zł, więc 700 tys. zł wystarczy na 50 m kw.

Przepisy jako wkład własny uwzględniają wartość działki, gdy klient planuje budowę domu

Business Insider Polska wskazuje, że sposób na przyciągnięcie klientów mają deweloperzy i podaje. że aby zmieścić się w limicie kredytu, proponują, żeby część ceny mieszkania wrzucić do kosztów wykończenia lokalu.

- To pozwoli klientowi skorzystać z programu BK2, a deweloperowi sprzedać mu mieszkanie (do czego by nie doszło, gdyby nie dopłaty do rat) - komentuje portal.

Przepisy jako wkład własny uwzględniają również wartość działki, gdy klient planuje budowę domu. Jarosław Sadowski, analityk Expandera, na którego powołuje się portal, wskazuje, że kredytobiorca, którego jedynym wkładem własnym jest działka budowlana, może przekroczyć limit 200 tys. zł wkładu własnego.

W takiej sytuacji, jak zaznaczono, suma wartości działki i kwoty kredytu może wynieść maksymalnie do 1 mln zł. Portal wskazuje, że jeśli zatem ktoś zaciąga kredyt np. na 600 tys. zł, to wartość działki może wynosić do 400 tys. zł. , ale jeśli jednak wkładem będzie nie tylko działka, ale i gotówka, wtedy obowiązuje standardowy limit wkładu własnego, czyli maksymalnie do 200 tys. zł.

Klienci wnioskujący o dopłaty BK2 składają deklarację, że spełniają warunki kredytu

Business Insider Polska wskazuje, że portal Prawo.pl zwraca uwagę na potencjalne wykorzystywanie przepisów w ramach Bezpieczny kredyt 2 proc. i możliwe nadużycia.

- Jeden z nich jest taki, że dwójka singli złoży dwa wnioski kredytowe, a następnie kupią dwa mieszkania. Po wzięciu ślubu do jednego mieszkania będą mogli się wprowadzić, a drugie wynajmą, co powinno pokryć koszty więcej niż jednego z zaciągniętych długów - mówi Bartosz Turek, analityk HRE Investments, w rozmowie z Prawo.pl, cytowany przez portal.

Business Insider Polska wskazuje, że cytowany przez Prawo.pl Jarosław Sadowski potwierdza, iż przepisy pozwalają na takie działanie - kupujący nie stracą z tego powodu dopłat, ale warunkiem jest jednak to, że nie mogli wcześniej prowadzić wspólnie gospodarstwa domowego.

Zdaniem Business Insider Polska kłopotem jest to, że ustawa o Bezpiecznym kredycie 2 proc. nie przewiduje mechanizmów kontrolnych. Klienci wnioskujący o dopłaty w ramach Bezpiecznego kredytu 2 proc. składają deklarację, że spełniają warunki kredytu.

- Trudno sobie wyobrazić, żeby pracownik banku składał wizyty w domu i sprawdzał, kto z kim mieszka, czyli prowadzi gospodarstwo domowe (podobne obawy powstawały przed wprowadzeniem w życie wakacji kredytowych). Banki nie mają takich możliwości operacyjnych, a niektórzy eksperci twierdzą, że także prawnych - komentuje portal.

Portal podaje też, że Bank Gospodarstwa Krajowego, który nadzoruje program, twierdzi, iż banki kredytujące mają ustawowe uprawnienie do przeprowadzania kontroli kredytobiorców korzystających z dopłat do Bezpiecznego kredytu 2 proc. i "będą też umocowane do dochodzenia roszczeń zwrotów dopłat".

