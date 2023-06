Bezpieczny Kredyt 2 proc. może być teraz wyższy nawet o 100 tys. zł

Już w lipcu pierwsze banki przyjmować będą wnioski o Bezpieczny Kredyt 2 proc. Dzięki nowelizacji Rekomendacji S, która dotyczy warunków liczenia zdolności kredytowej, nowy produkt finansowy będzie bardziej dostępny, a jego wysokość - w porównaniu ze standardową ofertą - wyższa.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 19 czerwca aktualizację Rekomendacji S dla Bezpiecznego Kredytu 2 proc., z której wynika, że banki mogą uwzględnić podczas badania zdolności kredytowej dopłaty państwa.

Jak wylicza Jarosław Sadowski, ekspert rynku finansowego, główny analityk Expander Advisors, dzięki nowelizacji Rekomendacji S, kwota Bezpiecznego Kredytu 2 proc. będzie mogła być wyższa nawet o blisko 100 tys. zł - w porównaniu ze standardowym kredytem hipotecznym udzielonym na podobnych zasadach, ale bez dopłat.

Jak zwykle diabeł tkwi jednak w szczegółach. Wszystko zależy od tego, czy banki nie zdecydują się przy badaniu zdolności kredytowej na wprowadzenie dodatkowych parametrów, a to okaże się, gdy przedstawią już kalkulatory kredytowe i szczegóły swojej oferty dotyczącej Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała 19 czerwca aktualizację Rekomendacji S, która w dużej mierze dotyczy Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Dzięki niej z nowego produktu finansowego, który już w lipcu pojawi się w ofercie pierwszych banków, będzie mogło skorzystać więcej osób.

Przypomnijmy, że Rekomendacja S to zbiór zaleceń przygotowanych przez KNF, zawierająca dobre praktyki w zakresie udzielania kredytów hipotecznych przez banki w Polsce. Określa zasady, jakie powinny one stosować , obliczając zdolność kredytową, dotyczy także wysokości wkładu własnego czy ubezpieczenia.

We wspomnianej nowelizacji Rekomendacji S najważniejszy punkt dotyczy możliwości uwzględniania przez banki podczas badania zdolności kredytowej dopłat państwa do Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

- Wzrost zdolności kredytowej wynika z punktu, w którym Komisja pozwala zarządom banków uwzględniać dopłaty, które są przyznawane w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Bank przy wyliczaniu dostępnej kwoty kredytu bierze pod uwagę tę ratę już pomniejszoną o dopłatę. To powoduje, że zdolność kredytowa jest wyższa niż przy zwykłym kredycie. Nawet gdy oprocentowanie mamy takie samo, to rata Bezpiecznego Kredytu 2 proc. staje się znacznie niższa. Można zatem dzięki temu przyznać wyższą kwotę - mówi w rozmowie z WNP.PL Jarosław Sadowski, ekspert rynku finansowego, główny analityk Expander Advisors.

Jak dodaje, wcześniej nie było jasne, czy banki będą mogły, wyliczając zdolność kredytową, uwzględniać dopłaty.

- Te dopłaty można przecież stracić, więc banki obawiały się, czy mogą brać pod uwagę tę pomniejszoną kwotę. Teraz Komisja w jednym z punktów (nowelizacji Rekomendacji S – przyp. red.) zaznaczyła, że banki mogą brać pod uwagę dopłaty przyznawane w ramach tego kredytu - i w ten sposób zdolność kredytowa będzie zdecydowanie wyższa - dodaje Sadowski.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. wyższy nawet o blisko 100 tys. zł - dzięki nowej Rekomendacji S

Wprowadzone zmiany w Rekomendacji S, oznaczają, że osobom starającym się o Bezpieczny Kredyt 2 proc. nie tylko łatwiej będzie go uzyskać, ale również, że jego kwota - w porównaniu ze standardowym kredytem hipotecznym w wysokości 300 tys. zł, zaciągniętym na 30 lat - może być nawet o ok. 100 tys. wyższa - precyzuje Sadowski.

- Tu ta kwota może sięgnąć nawet 394 tys. zł - po uwzględnieniu tych dopłat, ale z pewnym zastrzeżeniem... Stanie się tak przy założeniu, że ten Bezpieczny Kredyt 2 proc. będzie tak samo traktowany jak kredyt standardowy, a to do końca nie jest pewne. Bank może bowiem uznać, że w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2 proc. grupa klientów jest jednak trochę inna, że to ludzie młodzi, na początku kariery zawodowej, w scoringu (jedno z narzędzi, służących decyzji o udzieleniu kredytu klientowi; wynik w punktach wskazuje na prawdopodobieństwo spłaty zobowiązania w kolejnych 12 miesiącach - przyp. red.) bank może więc uwzględnić dodatkowe parametry ostrzejsze niż dla zwykłych kredytów; to może wyglądać różnie w różnych bankach - zaznacza Sadowski.

Jak dodaje, dokładne wyliczenia poznamy, gdy banki już przedstawią kalkulatory kredytowe i szczegóły oferty Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

Które banki będą udzielać Bezpiecznego Kredytu 2 procent?

Ustawa z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza Bezpieczny Kredyt 2 proc. (oraz specjalne konto oszczędnościowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa), będący głównym elementem nowego programu „Pierwsze Mieszkanie” została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie 1 lipca. Ale - ze względu na układ kalendarza - wnioski o Bezpieczny Kredyt 2 proc. składać będzie można od poniedziałku 3 lipca.

Bezpiecznego Kredytu 2 proc. udzielą te instytucje, które podpiszą stosowne umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jak poinformował 19 czerwca minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w RMF FM, 7 banków zadeklarowało już udział w programie. To Bank Pekao, PKO BP, Alior Bank, VeloBank, grupy banków spółdzielczych: BPS i SGB, a także Bank Ochrony Środowiska, który nie potwierdza jednak jeszcze ostatecznej daty wprowadzenia do oferty Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

- Bank Ochrony Środowiska planuje wdrożenie do oferty banku produktu pt. Bezpieczny Kredyt. Jednak na tym etapie nie jesteśmy w stanie podać szczegółów (co do daty i warunków) - wynika z informacji uzyskanych przez WNP.PL w biurze prasowym banku.

Do udzielania Bezpiecznego Kredytu 2 proc., według informacji WNP.PL, szykuje się również Santander Bank Polska.

- Przygotowujemy się do zaoferowania Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Obecnie analizujemy wymagane zmiany, zarówno po stronie systemowej, jak i procesowej. Po zakończonych analizach i przygotowaniu wymaganych zmian poinformujemy o możliwym terminie przystąpienia do programu - poinformował WNP.PL Tomasz Borkowski, odpowiedzialny za ofertę hipoteczną w Santander Bank Polska.

Kto będzie mógł złożyć wniosek o Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Wniosek o Bezpieczny Kredyt 2 proc. mogą składać single, osoby samodzielnie wychowujące dzieci, małżeństwa i pary pozostające w związku nieformalnym posiadające co najmniej jedno dziecko wspólne. Nowy produkt skierowany jest do osób, które nie ukończyły 45. roku życia. W przypadku dwóch osób starających się wspólnie o kredyt i prowadzących gospodarstwo domowe ten warunek będzie musiała spełniać jedna z nich.

W założeniu Bezpieczny Kredyt 2 proc. powinien ułatwiać zakup pierwszego mieszkania lub domu (a także zakup działki budowlanej i budowę domu), dlatego przyszły kredytobiorca w dniu zaciągnięcia zobowiązanie ani w przeszłości nie może posiadać domu, mieszkania ani spółdzielczego prawa do lokalu czy domu.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. może zostać również wykorzystany na dokończenie budowy domu, wówczas maksymalna jego wysokość wynosi 100 tys. zł w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe i 150 tys. zł w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie z małżonkiem lub gdy w jego skład wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Osoby starające się o Bezpieczny Kredyt 2 proc. nie mogą posiadać również żadnego innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania lub domu.

Ile dopłaci państwo do Bezpiecznego Kredytu 2 proc.?

Maksymalna kwota, jaką będzie można uzyskać z banku w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 proc., to 500 tys. zł dla jednej osoby i 600 tys. zł dla małżeństwa lub osób posiadających przynajmniej jedno wspólne dziecko.

Zgodnie z ustawą wprowadzająca Bezpieczny Kredyt 2 proc. minimalny okres, na jaki zaciągnąć będzie można to zobowiązanie, to 15 lat. Przez pierwsze 10 lat kredytobiorca będzie spłacać kredyt oprocentowany 2 proc. plus marża banku (jej maksymalna wysokość będzie wyliczana według wzoru ustalonego ustawowo).

Jak przy każdym innym kredycie, bank będzie mógł naliczyć również prowizję. W tym czasie do kredytu dołoży się także państwo, które dopłacać będzie do pierwszych 120 rat. Kwota dopłaty państwa to różnica między stałą stopą procentową a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Wysokość stałej stopy będzie ustalana na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach, które będą udzielać kredytów.

Po 10 latach i spłacie 120 rat wsparcie państwa skończy się, co oznacza, że kredytobiorca będzie musiał spłacać resztę rat zgodnie z poziomem oprocentowania stosowanym przez bank.

Dopłaty do rat Bezpiecznego Kredytu 2 proc. będzie finansował budżet państwa - poprzez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy utworzony w BGK.

Program „Pierwsze Mieszkanie”, którego częścią jest Bezpieczny Kredyt 2 proc., rząd zaplanował przez rząd do 2027 roku, ale zgodnie z zapowiedziami nie jest wykluczone jego przedłużenie.

