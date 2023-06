Bezpieczny kredyt 2 proc. przyciąga uwagę Polaków

Z początkiem lipca wejdzie w życie program Bezpieczny kredyt 2 proc. Spore z nim nadzieje wiążą nie tylko klienci, ale też i banki.

Jak wskazuje Business Insider, Polacy, którzy chcą kupić nieruchomość na kredyt, z niecierpliwością wypatrują 3 lipca. Od tego dnia będą mogli składać wnioski o hipotekę w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt". Pula beneficjentów powinna być szeroka: rząd szacował, że udzielanych będzie 30-40 tys. takich kredytów rocznie. Dla porównania w całym 2022 roku sprzedaż hipotek klientom indywidualnym sięgnęła niecałe 132 tys. sztuk.

Bezpieczny kredyt 2 proc. ma pomóc tym, którym wzrost stóp procentowych ograniczył zdolność kredytową

Program ma być remedium na skokowy wzrost stóp procentowych, który ograniczył zdolność kredytową klientów i wielu osobom wręcz zamknął drogę do finansowania. W nazwie programu pojawia się hasło "kredyt na 2 proc.", ale to nie do końca oznacza, że takie właśnie będzie oprocentowanie kredytu.

Dziennikarze Business Insidera podają przykład: załóżmy, że średnie oprocentowanie nowych, "zwykłych" kredytów mieszkaniowych na rynku to 8 proc. W takim przypadku, biorąc pod uwagę specjalny wskaźnik obliczany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (organizuje program), czyli średnie oprocentowanie na rynku pomnożone przez 90 proc. (wynik to 7,2 proc.), dopłata w skali roku wyniesie 5,2 proc. (wskaźnik BGK pomniejszony o 2 pkt proc.).

Banki nadal będą badać zdolność kredytową klientów

To oznacza - wskazuje Business Insider - że klient wprawdzie będzie miał oprocentowanie wynoszące 8 proc., ale będzie płacił ratę na takim poziomie, jakby jego oprocentowanie wynosiło 2,8 proc. (8 proc. pomniejszone o 5,2 pkt proc.). To duża ulga, dająca szansę na wzrost zdolności kredytowej. Na przykład, gdyby klient miał zdolność rzędu 300 tys. zł w oparciu o warunki rynkowe, to z programem miałby w maksymalnym wariancie większą zdolność o około 95 tys. zł.

Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o nowelizacji Rekomendacji S, która reguluje zasady liczenia zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa w programie w najbardziej optymistycznym scenariuszu może być liczona tak, jakby oprocentowanie wynosiło 2 proc. plus bufor rzędu 2,5 pkt proc., czyli sporo mniej niż rynkowe 6,9 proc. plus bufor 2,5 pkt proc. To konieczna zmiana, bez której uczestnicy programu nie mogliby liczyć na uzyskanie większego finansowania, niż w normalnych warunkach.

Nie jest jednak tak, że banki w ogóle nie będą badać zdolności kredytowej. - Nie chcemy, aby po jakimś czasie okazało się, że klienci mają problem z obsługą kredytu. To byłoby złe zarówno dla nich samych, jak i dla nas - mówi jeden z bankowców, cytowany przez Business Insider.

