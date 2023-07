Bezpieczny Kredyt 2 proc. ruszył. Jest spore zainteresowanie, ale pieniędzy nie zabraknie

10 tys. osób zgłosiło się już banków, które uczestniczą w programie Bezpieczny Kredyt 2 proc. - poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że wszyscy, którą złożą wniosek w 2023 roku, będą mogli z programu skorzystać.

Umowy z BGK mają na razie dwa największe banki: PKO BP i Pekao, a kilka kolejnych finalizuje rozmowy.

Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego powinna nastąpić pod koniec sierpnia tego roku - podał także Waldemar Buda.

Minister, podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedział, że w poniedziałek do godz. 12.00 do banków, które uczestniczą w programie bezpieczny kredyt zgłosiło się już ok. 10 tys. osób. Część z nich - jak mówił - przyszło być złożyć wniosek, część by pobrać formularze lub zebrać potrzebne informacje. "To oznacza, że zainteresowanie programem jest bardzo duże" - powiedział.

Zaznaczył jednak, że pośpiech nie jest konieczny. Zapewnił, że wszyscy, którzy w 2023 roku złożą wniosek kredytowy, będą mogli z tego programu skorzystać, a 3 lipca będzie tak samo dobry jak 3 listopada" - powiedział. "Nie będzie żadnego limitu budżetu, żadnych limitów dotyczących metrażu" - wskazał.

KNF zmieniła rekomendację S dotyczącą sposoby liczenia zdolności kredytowej

"Uzyskaliśmy decyzje Komisji Nadzoru Finansowego, która poprawia zdolność kredytową nawet o 30-35 proc. w stosunku do wszystkich beneficjentów w ramach tego programu" - zaznaczył. Zaznaczył, że dzięki temu beneficjenci programu "albo będą mogli uzyskać wyższy kredyt, albo starać się w ogóle o kredyt w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 proc." - powiedział.

Podkreślił, że to jest niezwykle ważne, bo oprócz tego, że kredyty są drogie, to dla niektórych były z tego powodu niedostępne - nie mieli takiej zdolności kredytowej, jaka była potrzebna do sfinansowania zakupu nieruchomości.

Bezpiecznego Kredytu 2 proc. udzielają dwa największe banki

1 lipca tego roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. Bezpieczny Kredyt 2 proc. z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa. Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Minister Buda twierdzi, że w programie Bezpieczny Kredyt 2 proc. trudno upatrywać wzrostu cen mieszkań

W programie Bezpieczny Kredyt 2 proc. trudno jest upatrywać wzrostu cen na rynku nieruchomości - ocenił Waldemar Buda.

"Odnotowaliśmy po pierwszym kwartale 2023 roku stabilizację cen (na rynku nieruchomości - przyp. red.), a w niektórych miastach nawet obniżkę. Po drugim kwartale jeszcze tych danych szczegółowych nie mamy. Proszę pamiętać że ceny nieruchomości wzrosły mniej niż łączny wskaźnik inflacyjny" - powiedział Buda.

"Wybudowano 240 tys. mieszkań, a w ramach tego programu (Bezpieczny Kredyt 2 proc. - przyp. red.) będzie sprzedawanych około 30-40 tys. w skali rocznej, w tym połowa od deweloperów, a druga połowa z rynku wtórnego. W związku z tym ciężko w tym programie upatrywać problemu ze zwyżką cen" - dodał szef resortu rozwoju i technologii.

Dodał, że obecnie na zwyżkę cen mają wpływ takie elementy jak m.in. mała podaż gruntów, na których mogłyby powstawać nowe lokale mieszkalne.

"Gdyby tylko dzisiaj Warszawa była objęta planami zagospodarowania przestrzennego w całości i tam się znalazło 20 proc. gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, ceny mieszkań byłyby niższe o 15 proc." - podkreślił.

Minister poinformował ponadto, że podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości ruszyły budowy mieszkań komunalnych.

"Platforma Obywatelska na mieszkalnictwo komunalne przeznaczała 40-80 mln zł, w najlepszym roku 100 mln zł. Myśmy 2022 r. zamknęli na poziomie 1,3 mld zł. W tym roku do końca czerwca - 1,1 mld zł i jeszcze mamy w planach 300-400 mln zł" - zwrócił uwagę Buda. "Oznacza to 1500 proc. więcej w stosunku do naszych poprzedników" - dodał.

Dodał, że dzisiaj w zasadzie każdy samorząd, który jest zainteresowany budownictwem komunalnym uzyskuje środki na ten cel do wysokości 85 proc.

Minister Buda liczy na likwidację podatku od mieszkań z rynku wtórnego pod koniec sierpnia

Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego powinna nastąpić pod koniec sierpnia tego roku - poinformował także poniedziałkowej konferencji Waldemar Buda.

"Myślę, że mniej więcej pod koniec sierpnia będzie zlikwidowany podatek od czynności cywilnoprawnych zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym" - powiedział Buda.

Jego zdaniem, jeżeli ktoś obecnie szuka mieszkania na rynku wtórnym w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2 proc.", to jeśli wstrzyma się z zakupem do końca sierpnia będzie mógł zaoszczędzić w przypadku transakcji nawet kilkanaście tysięcy złotych.

"Ustawa jest przeprocedowana przez Sejm, teraz jest w Senacie, później decyzja pana prezydenta (...) ale z końcem sierpnia powinniśmy już mieć tę regulację i zniesienie tego podatku" - stwierdził Buda.

