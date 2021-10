Bezpośrednie pociągi z Płocka i Sierpca do Trójmiasta powrócą w grudniu po 25 latach

Po 25 latach powrócą w grudniu bezpośrednie pociągi z Płocka i Sierpca do Trójmiasta. To efekt prac na trasie kolejowej Kutno – Płock – Brodnica - podały w środę PKP Polskie Linie Kolejowe. Na przebudowę linii spółka przeznaczyła w sumie prawie 75 mln zł ze środków budżetowych.

"Od grudnia podróżni z Sierpca, Rypina, Brodnicy i Grudziądza zyskają bezpośrednie połączenie z Trójmiastem i Katowicami. Z Płocka pociągi już kursują do Katowic, a od grudnia, po 25 latach, przybędzie połączenie do Trójmiasta. Trasą z Sierpca przez Rypin do Brodnicy pociągi pasażerskie jeździły 21 lat temu. Podróżni z Grudziądza i Brodnicy zyskają możliwość podróży pociągami dalekobieżnymi po 12 latach" - zapowiedziała w komunikacie spółka PKP PLK. Wyjaśniła przy tym, że "uruchomienie połączeń zapewni wykonanie prac na kluczowym 12-km odcinku między Sierpcem a Brodnicą, po którym jeździły tylko pociągi towarowe".

Spółka PKP PLK podkreśliła, że na wyremontowanym odcinku Sierpc - Brodnica pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły pojechać z prędkością do 80 km/h, czyli czterokrotnie szybciej niż przed remontem, przy czym np. podróż z Płocka do Gdyni wyniesie ok. 5 godzin.

Jak zaznaczono w informacji, "zyskali także kierowcy - dzięki wymianie nawierzchni na ośmiu przejazdach kolejowo-drogowych przejeżdżają przez tory sprawniej, m.in. na ul. Dworcowej w Sierpcu oraz na drodze w kierunku Szczechowa".

"Wartość remontu na odcinku Sierpc - Brodnica to 15 mln zł ze środków budżetowych" - podała spółka. Według PKP PLK w latach 2017-2020 przeznaczono z kolei "blisko 60 mln zł na prace na odcinku Kutno - Płock".

"W efekcie wymiany szyn i podkładów prędkość pociągów pasażerskich wzrosła do 100 km/h, co skróciło czas podróży pomiędzy miastami o ok. 10 minut. Sprawniejsze są także przejazdy składów towarowych z wagonami - cysternami do rafinerii PKN Orlen w Płocku" - wyjaśniła spółka PKP PLK.

Łącznie zmodernizowano 21 obiektów inżynieryjnych, w tym 750-metrowy most kolejowy w Płocku, most w Gostyninie oraz wiadukt w Łącku, a dzięki wymianie nawierzchni na 24 przejazdach kolejowo-drogowych "wzrosło bezpieczeństwo na styku dróg i torów".

