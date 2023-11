Bezprecedensowa konferencja Adama Glapińskiego. "Atak na NBP jest atakiem na Polskę"

Mamy do czynienia z sytuacją bardzo niespotykaną, gdy prezes Narodowego Banku Polskiego zwołuje konferencję prasową dzień po dniu. W czwartek Adam Glapiński mówił o prognozach inflacji i przewidywaniach dotyczących stóp procentowych. W piątek wypowiadał się o atakach na NBP.

- Każdy, kto bezpodstawnie atakuje Narodowy Bank Polski, godzi w prestiż i dobro Polski - grzmiał na piątkowej (10 listopada) konferencji prasowej prezes banku centralnego Adam Glapiński.

- Potencjalna chęć wprowadzenie nas na siłę do strefy euro może wyrządzić obywatelom dużą krzywdę - mówił szef NBP.

- Tłumaczenie, że Rada Polityki Pieniężnej nie otrzymuje wszystkich niezbędnych dokumentów, jest zupełnie nieuprawnione - zaznaczył Glapiński, nawiązując do ostatniego głośnego konfliktu członka zarządu NBP Pawła Muchy z władzami banku centralnego.

W piątek rano, 10 listopada, odbyła się w Narodowym Banku Polskim konferencja prasowa. W jej trakcie przedstawione zostały prognozy banku centralnego dotyczące przyszłej inflacji.

Dowiedzieliśmy się, że w przyszłym roku średnioroczna inflacja będzie na poziomie 4,6 procent wobec wcześniej przewidywanych 5,2 procent. Natomiast w 2025 roku inflacja może być nieco wyższa i wyniesie 3,7 procent. W połowie tego roku zakładano, że będzie to 3,6 procent.

Adam Glapiński wystąpił dzień po dniu na dwóch konferencjach prasowych

Te dane, przekazane publicznie w godzinach porannych, nie zapowiadały sensacji, która później wybuchła, gdy przekazano mediom, że prezes NBP Adam Glapiński zwołuje na piątek kolejną konferencję prasową.

Stan napięcia dotyczący tego, czego można się spodziewać, wzmagał się z każdą upływającą minutą, gdy dodatkowo przesuwano rozpoczęcie wystąpienia prezesa banku centralnego.

Gdy w sali pojawił prof. Adam Glapiński w towarzystwie całego zarządu Narodowego Banku Polskiego, za wyjątkiem skonfliktowanego z władzami banku centralnego członka zarządu Pawła Muchy, wiadomo było, że złożone zostaną ważne oświadczenia.

Tak też się stało. Zebrani usłyszeli na wstępie następujące zdanie.

- Każdy, kto bezpodstawnie atakuje Narodowy Bank Polski, godzi w prestiż, uderza bezpośrednio w dobro Polski - powiedział prezes NBP Adam Glapiński.

Wyniki i działalność NBP są audytowane raz w roku, dodatkowo NIK zajmuje się oceną bieżącej działalności

- Występujemy w imieniu całego zarządu, całego departamentu prawnego. Bank jest co roku audytowany od podszewki. Dwa razy do roku jesteśmy kontrolowani przez NIK (Najwyższą Izbę Kontroli - red.). Nigdy w historii NBP nie było naruszenia prawa, nie mówiąc już o łamaniu konstytucji czy ustawy - powiedział Adam Glapiński.

Jak podkreślił Glapiński: - Mamy kilka instytucji szanowanych na arenie międzynarodowej. Jesteśmy w ścisłym gronie najbardziej prestiżowych banków centralnych. Patrzy się na nas z rosnącym podziwem.

Prezes przekazał także swoje odczucia związane z przygotowaniami działań prawnych przeciwko niemu personalnie oraz całej instytucji banku centralnego.

Prezes Adam Glapiński bardzo emocjonalnie odbiera ataki na swoją osobę

W bardzo emocjonalny sposób opisał swoją drogę do pracy:- To co się dzieje, jest dla nas całkowicie niezrozumiałe. Jechałem dzisiaj samochodem rano i to co usłyszałem spowodowało, że musiałem się zatrzymać i pójść na chwilę, na spacer. Ten stek obelg, kłamstw, poniżających żartów, gróźb, jaki się przelewał w kilku stacjach (radiowych- dop. WNP.PL) był oszałamiający. Jeśli tak się będzie działo dalej i jeszcze to się będzie zmieniać w jakieś konkretne akcje o charakterze pseudo-prawnym czy polityczne, to nie będziemy jednym z najbardziej prestiżowych banków na świecie, tylko będziemy z jakimiś krajami Ameryki Południowej, które się takim prestiżem nie cieszą.

Jednym z wątków, który został podjęty w oświadczeniu była sprawa związana z ewentualnym wejściem naszego kraju do strefy euro.

- Jaki jest cel ataku ( na NBP - red.). Nie chcę się domyślać - potencjalnie pojawia się jeden (...). Chęć wprowadzenia na siłę, gwałtem, ciągnąc za włosy Polskę w strefę euro. Ze swej strony dodać, że przedwcześnie. My do strefy euro możemy się przymierzyć i rozważać to, kiedy osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej. Wtedy to ma sens gospodarczy. Pomijam czy jest sens inny - powiedział Adam Glapiński.

Polska do strefy euro powinna wejść najwcześniej za 8 do 10 lat

Na zakończeniu tego wątku dodał: - Za 8-10 lat najpóźniej osiągniemy ten poziom. Wtedy to jest przedmiotem debaty, ale nie wcześniej. Można to zrobić wcześniej, ale ze szkodą dla Polski - podkreślił Adam Glapiński.

Podniesiona została także kwestia związana z otwartym konfliktem członka zarządu NBP Pawła Muchy z pozostałymi członkami władz banku. W najbliższym czasie ma nastąpić solidarne wyciszenie wszystkich napięć.

Po konferencji prasowej Adama Glapińskiego, Paweł Mucha zamieścił wpis w serwisie X (dawniej Twitter), w którym podziękował za "za stworzenie warunków do dzisiejszej rozmowy z Prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim. Jak powiedział Prezes NBP dobro banku centralnego jest najważniejsze".