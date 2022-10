Bezrobocie, emigracja podatkowa i zapaść konkurencyjna. Firmy torpedują pomysł rządu

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Radę Przedsiębiorczości, podatek od zysków nadzwyczajnych - jakkolwiek finalnie by nie wyglądał - uderzy w zatrudnienie i konkurencyjność polskich firm. Część z nich rozważy także emigrację podatkową.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Pomysł dodatkowego opodatkowania prywatnych firm jest przejawem skrajnie nieodpowiedzialnej polityki rządu, a jego celem jest wydrenowanie firm z pieniędzy niezbędnych do ich przetrwania i rozwoju - wskazuje Rada Przedsiębiorczości.

Krajowy podatek od nadzwyczajnych zysków będzie negatywnie wpływać na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, spowoduje wzrost bezrobocia oraz emigrację podatkową, co z kolei odbije się negatywnie na wpływach do budżetu.

Najbardziej narażone są firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników, ale negatywne konsekwencje podatku odczują także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przypomnijmy - nowy podatek ma objąć wszystkie duże firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Do zapłaty zobligowani będą ci, których marża za 2022 roku wzrośnie w stosunku do średniej z lat 2018-2021 (z wyłączeniem 2020 roku). Powiększona część zysku (wynikająca z większej marży) miałaby zostać obciążona podatkiem w wysokości 50 proc.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Radę Przedsiębiorczości wśród przedsiębiorców w związku z zapowiedziami wprowadzenia podatku od zysków nadzwyczajnych nie pozostawiają złudzeń - w polską gospodarkę uderzy fala niekontrolowanych bankructw. Z badania wynika m. in., że aż 52 proc. przedsiębiorców zatrudniających ponad 500 osób rozważy w wyniku implementacji kontrowersyjnego pomysłu redukcję zatrudnienia. Aż 68 proc. przedsiębiorstw ograniczy inwestycje, a 32 proc. poważnie rozważy przeniesienie centrum kosztów do Polski, a centrum zysku do innego kraju.

Cel podatku Sasina: wydrenowanie pieniędzy z prywatnych firm

Rada Przedsiębiorczości podkreśla, że pomysł nowego podatku pojawił się w momencie, kiedy przedsiębiorstwa borykają się z ogromnym wzrostem obciążeń związanym z gwałtownie rosnącymi cenami prądu, gazu i ciepła, spadkiem zamówień i trudnościami związanymi z zerwanymi łańcuchami dostaw.

- Podatek od zysków nadzwyczajnych, którym objęte zostaną firmy takich zysków nie osiągające, jest przejawem skrajnie nieodpowiedzialnej polityki rządu. Jego celem jest wydrenowanie z firm pieniędzy niezbędnych do ich rozwoju, kontynuacji działalności w kryzysie i utrzymania miejsc pracy - podkreślają autorzy ankiety.

Dodają, że rząd, zamiast proponować rozwiązania łagodzące kryzys, zapowiada wprowadzenie kolejnego podatku od nieistniejących zysków nadzwyczajnych, bo te ewentualnie mogą mieć jedynie spółki skarbu państwa.

- Krajowy podatek od nadzwyczajnych zysków będzie negatywnie wpływać na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, pozbawiając ich środków i potencjału do konkurowania z firmami z krajów, w których podatek taki nie zostanie wprowadzony - wskazuje Rada Przedsiębiorczości.

Redukcja zatrudnienia, ograniczenie inwestycji, zaburzenia wielosektorowe

Główne konkluzje płynące z badania są następujące:

- Proponowane zmiany będą miały znacznie istotniejszy wpływ na firmy zatrudniające powyżej 500 osób;

- Wśród firm zatrudniających powyżej 500 osób blisko 70 proc. będzie zmuszonych do ograniczenia inwestycji;

- Wśród firm zatrudniających powyżej 500 osób 73 proc. uważa, że proponowane zmiany będą miały negatywny wpływ na ich kooperantów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co oznacza pośredni negatywny wpływ także na sektor MŚP, teoretycznie nieobjęty podatkiem;

- Ponad połowa firm zatrudniających ponad 500 osób będzie zmuszona redukować zatrudnienie.

Badanie zostało przeprowadzone na 146 największych firmach w Polsce. Członkami Rady Przedsiębiorczości są: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl