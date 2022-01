BFG: Dagmara Wieczorek-Bartczak od 1 lutego w zarządzie Funduszu

Dagmara Wieczorek-Bartczak dołączy 1 lutego do zarządu BFG by budować nowe kompetencje Funduszu - poinformował w środę Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ma przygotować Fundusz do pełnienia roli organu przymusowej restrukturyzacji dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) rozszerzyła skład zarządu i powołała Dagmarę Wieczorek-Bartczak na członka zarządu z dniem 1 lutego 2022 r. Jednym z jej głównych zadań będzie przygotowanie BFG do pełnienia roli organu przymusowej restrukturyzacji dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Fundusz przypomniał, że pod koniec 2021 r. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) powierzył BFG mandat do tworzenia organu przymusowej restrukturyzacji dla zakładów ubezpieczeń. Ma to związek z toczącymi się na forum Komisji Europejskiej pracami nad uchwaleniem Dyrektywy ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń/reasekuracji.

Osobą odpowiedzialną za koordynację i prowadzenie działań przygotowawczych w tym zakresie będzie Dagmara Wieczorek-Bartczak, która przez ponad 20 lat pracowała w Urzędzie KNF, gdzie m.in. pełniła obowiązki Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego, a w latach 2019-2021 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialną za sektor ubezpieczeń - poinformował Fundusz.

Według prezesa BFG Piotra Tomaszewskiego, powierzenie przez KSF tego zadania Funduszowi ma głęboki sens, gdyż pozwala uniknąć tworzenia nowej instytucji, a jednocześnie BFG może wykorzystać dotychczasowe doświadczenia z zakresu przymusowej restrukturyzacji banków. "Jednocześnie Fundusz staje się jeszcze istotniejszą częścią sieci bezpieczeństwa finansowego Polski, gdyż obok banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, domów maklerskich i centralnego kontrpartnera (KDPW-CCP) zakres naszej działalności będzie obejmował także sektor ubezpieczeń" - wskazał.

Jak dodała Dagmara Wieczorek-Bartczak, prace nad nową unijną dyrektywą, która wprowadza narzędzie przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń są na dość wczesnym etapie. Jednakże ze względu na już widoczne bardzo ogólne zapisy dyrektywy, dające możliwości tworzenia modeli działania organu resolution dopasowanego do rynku danego kraju członkowskiego, warto już teraz zacząć przygotowania, aby rozwiązania, które zaimplementujemy do polskiego porządku prawnego były zarówno dostosowane do celów restrukturyzacji, jak i najefektywniejsze dla branży" - zaznaczyła. W jej ocenie, kluczowa dla tego projektu będzie dobra współpraca z nadzorem i ubezpieczycielami.

BFG przypomniało, że Komisja Europejska 22 września 2021 r. przyjęła propozycję dyrektywy dot. przymusowej restrukturyzacji w sektorze ubezpieczeniowym (Insurance Recovery and Resolution Directive). Prace nad propozycją będą kontynuować Parlament Europejski i Rada UE.

