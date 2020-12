BFG o resolution Idea Banku: decyzja podjęta w środę (aktualizacja)

Decyzja o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku zapadła w środę; Pekao, który przejmie Ideę, sam zgłosił zainteresowanie propozycją, z którą Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyszedł do odpowiednio dużych banków - poinformował w czwartek na telekonferencji szef BFG Piotr Tomaszewski.

Jak mówił na konferencji prasowej, poświęconej przymusowej restrukturyzacji Idea Banku Tomaszewski, BFG "jakiś czas temu" wysłał zapytania do największych banków w Polsce, "takich, które mogą sobie pozwolić pod względem kapitałowym na przejęcie". Przypomniał, że w przypadku Idea Banku chodzi o ponad 14 mld zł sumy bilansowej.

Zastrzegł, że BFG nie podawał o jaki bank chodzi, ale opisywał "z grubsza" wielkość aktywów i skalę działalności. "W tym procesie bank Pekao SA zgłosił, że jest zainteresowany. (…) Następnie nastąpiły długie negocjacje w zakresie ewentualnych warunków przejęcia" - ujawnił Tomaszewski.

Poinformował też, że z bankiem Pekao trwały "długie negocjacje w zakresie ewentualnych warunków przejęcia".

Jak przypomniał, "resolution" oznacza zawieszenie giełdowych notowań oraz umorzenie wszystkich akcji i obligacji w rękach obligatariuszy. Wartość tych obligacji do umorzenia, to 56,1 mln zł, a akcji - 156,8 mln zł bez grudniowej emisji.

Tomaszewski powiedział, że restrukturyzacja rozpoczęła się ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku.

"Z perspektywy bezpieczeństwa klientów, deponentów Idea Banku, nic się nie zmienia. Wszystkie depozyty zostaną przeniesione do banku Pekao SA. Nie zamierzamy również zawiesić działalności banku. (...) Będą działały karty, przelewy i bankowość elektroniczna" - dodał.

Tomaszewski stwierdził, że Idea Bank od wielu miesięcy był zagrożony upadłością i brakowało już przesłanek że możliwe działania nadzorcze pozwolą usunąć zagrożenie upadłością. "Alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość" - podkreślił.

Szef BFG poinformował, że ujemne kapitały Idea Banku to prawie 0,5 mld zł, przy czym całość aktywów Idea Banku to ponad 14 mld zł, które zostaną przeniesionych do banku Pekao SA

Tomaszewski poinformował że BFG przeznaczy dotację w wysokości do 218 mln zł w związku z restrukturyzacją Idea Banku. (...) "Z naszych raportów wynika że to jest maksymalna kwota dotacji, zakładam, że może być trochę niższa" - dodał.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował w czwartek, że wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który 3 stycznia 2021 r. zostanie przejęty przez Pekao.

Na stronie Idea Banku napisano, że od połowy 2019 r. przechodził głęboką restrukturyzację, której elementami są m.in. ograniczenie sumy bilansowej, redukcja kosztów oraz reorganizacja sieci sprzedaży. W ramach tego ostatniego procesu, w 2019 r. Idea Bank zlikwidował 4 placówki i był w procesie zmian modelu obsługi (bezgotówkowy) oraz lokalizacji oddziałów. Jednym z akcjonariuszy, posiadającym 9,84 proc. Idea Banku jest Leszek Czarnecki.

Bank Pekao został założony w 1929 r., jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów, co drugą korporację w Polsce.