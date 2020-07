BGK: 5 mld zł z kredytów trafiło do gospodarki dzięki gwarancjom z FGP

5 mld zł z kredytów trafiło do gospodarki dzięki gwarancjom z Funduszu Gwarancji Płynnościowych - poinformował w czwartek Bank Gospodarstwa Krajowego. Z tego instrumentu skorzystało już ponad 300 dużych i średnich firm.

Jak napisano w komunikacie BGK, gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych jest jednym z elementów pakietu pomocowego tego banku dla polskich przedsiębiorców. Wyjaśniono, że jest to gwarancja spłaty kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, średnim i dużym przedsiębiorcom, bez względu na branżę.

Zaznaczono, że dotychczas z gwarancji skorzystało już ponad 300 dużych i średnich firm, które dzięki niej otrzymały ponad 5 mld zł kredytu.

"Pandemia postawiła przed nami wiele wyzwań, musieliśmy w szybkim tempie wprowadzić rozwiązania wpierające płynność finansową polskich firm, które ucierpiały przez zamrożenie gospodarki. Fundusz Gwarancji Płynnościowych to zupełnie nowe rozwiązanie. To jeden z elementów Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego udzieliliśmy wsparcia w nowej formule już dla ponad 20 tysięcy firm, a wartość zabezpieczonych kredytów to ponad 16 mld zł" - mówi cytowany w informacji przedstawiciel zarządu BGK Tomasz Robaczyński.

Dodał, że "jest to olbrzymi zastrzyk dla gospodarki w tym trudnym okresie".

Zgodnie z komunikatem, z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK udziela gwarancji do nowych lub odnawianych kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pomoc z programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80 proc., przy kwocie gwarancji do 200 mln zł i ustanowieniu długiego okresu gwarancji - do 27 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku r., a wkrótce będą mogli skorzystać z gwarancji również dla kredytów walutowych.

Wskazano, że z gwarancji najchętniej korzystają firmy produkcyjne, handlowe i z sektora budowlanego. Dotychczas najwięcej gwarancji otrzymały przedsiębiorstwa z województw: mazowieckiego (66) śląskiego (43) i wielkopolskiego (30). Dodano, że przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących komercyjnych i spółdzielczych, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o współpracy.

Podstawowe warunki udzielenia gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to: zabezpieczenie - do 80 proc. kwoty kredytu; przeznaczenie kredytu - zapewnienie płynności finansowej firmy; kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej); okres gwarancji - do 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu plus 3 miesiące.

Gwarancja może zostać udzielona do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych, lub w formie kredytu nieodnawialnego.

Zaznaczono, że z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie mają zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, US, lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r. Gwarancja z FGP jest pierwszym w Polsce programem pomocy zatwierdzonym przez Komisję Europejską na bazie dokumentu pt. "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19".