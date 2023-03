BGK certyfikowanym pośrednikiem środków unijnych przeznaczonych na pomoc Ukrainie

Bank Gospodarstwa Krajowego pokazuje, że jest w stanie w sposób kreatywny sięgać po różne fundusze związane z pomocą dla Ukrainy i generować przy tym wartość dodaną - mówi WNP.PL wiceprezes BGK Paweł Nierada

W trakcie XXIII Konferencji Izby Domów Maklerskich jednym z głównych tematów debat była kwestia udziału Polski i polskich firm w przyszłej odbudowie Ukrainy. Większość uczestników podkreślała fakt, że już teraz trzeba organizować formalne i techniczne podstawy do pozyskiwania środków finansowych i przygotować się na wykorzystanie kanałów pomocy międzynarodowej.

Do sprawy odniósł się, w trakcie panelu, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Nierada.

BGK jest certyfikowanym podmiotem zajmującym się dystrybucją środków z Unii Europejskiej

- My jako BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) jesteśmy certyfikowanym podmiotem zajmującym się dystrybucją środków z Unii Europejskiej. W zeszłym roku, kiedy już trwała agresja rosyjską na Ukrainie, okazało się, że my mamy w dyspozycji około 25 milionów euro w ramach unijnego programu pomocy przy zakupie szczepionek na Covid-19 z przeznaczeniem dla naszych sąsiadów. Dlatego wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej i przekonaliśmy ją żeby część środków przeznaczyć na pomoc humanitarną. Bo właśnie ona była potrzebna dla Ukrainy. Do rozdysponowania było ponad 9 milionów euro i w ramach tego zakupiliśmy karetki pogotowia, 25 wozów.

Dodam, że karetki kupiliśmy w Polsce, a następnie przekazaliśmy ukraińskiej służbie zdrowia. Dzięki dobrej współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej, która była naszym partnerem w tym projekcie, mamy możliwość kontynuowania tego wsparcia. W kolejnym kroku Komisja Europejska przekazała 16 milionów euro na pomoc Ukrainie - powiedział Paweł Nierada

Bank Gospodarstwa Krajowego jest przygotowany do transferu środków potrzebnych do odbudowy ukraińskiej gospodarki

Obecnie realizowany jest nowy projekt z wykorzystaniem pieniędzy pochodzących z budżetu Komisji Europejskiej. Jego unikatowy charakter polega na tym, że bank jest pośrednikiem w transferze środków dla małego biznesu ukraińskiego, który pomimo zagrożeń nadal funkcjonuje na terenach objętych działaniami wojennymi

-W tej chwili realizujemy również nowy projekt w oparciu o środki unijne. Mamy podpisaną umowę z Kredobankiem, ukraińskim bankiem, którego właścicielem jest PKO BP, w ramach wsparcia finansowania przedsiębiorców ukraińskich, którzy prowadzą działalność na terenach zagrożonych działaniami wojennymi. Mowa jest o małych i mikrobiznesach, na przykład piekarniach, sklepach, zakładach usługowych. To jest program o wartości 10 milionów euro. Nie są to może duże pieniądze do rozdysponowania, ale pokazujemy w ten sposób, że jesteśmy w stanie w sposób kreatywny sięgać po różne fundusze i następnie generować wartość dodaną - powiedział WNP.PL wiceprezes Paweł Nierada

