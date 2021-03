BGK: do 80 proc. wsparcia przy budowie budynków komunalnych przez gminy

Budowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych będzie tańsza i łatwiejsza do zrealizowania, bo dofinansowanie dla gmin może sięgnąć do 80 proc. inwestycji - podał w środę BGK, przypominając, że do zmian w przepisach wsparcie to wynosiło między 35 a 45 proc.

Większe dofinansowanie dla gmin na budownictwo komunalne to efekt tzw. ustawy mieszkaniowej.

"Zmiany w ustawie umożliwiają również bardziej elastyczne łączenie środków z Funduszu Dopłat i Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz finansowanie przedsięwzięć już rozpoczętych" - podkreślił bank.

Przypomniano, że dotąd wsparcie w budowie budynków komunalnych wynosiło pomiędzy 35 a 45 proc. Po zmianach wsparcie wzrośnie do 80 proc. kosztów projektu. "To przełomowa zmiana, która pozwoli wybudować więcej budynków komunalnych, jak również skrócić kolejki Polaków oczekujących na mieszkanie komunalne" - ocenił dyrektor departamentu funduszy mieszkaniowych w BGK Przemysław Osuch.

Bank wskazał, że gminy otrzymają dodatkowe wsparcie na remont pustostanów. Będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji projektu modernizacji budynków, które z powodu złego stanu technicznego nie są obecnie zamieszkane.

"Znacznie łatwiej będzie można także łączyć środki z Funduszu Dopłat ze środkami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Dzięki temu gminy będą miały większe możliwości wyremontowania budynków, ponieważ będą mogły otrzymać pieniądze np. na remont mieszkań i jednocześnie na docieplenie budynku komunalnego, co poprawi jego efektywność energetyczną" - dodano.

Bank zwrócił uwagę, że na podstawie znowelizowanej w 2020 r. ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy mogą korzystać z premii remontowej. Wcześniej mogły się o nią ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego - przypomniano.

BGK wyjaśnił, że premia remontowa na remont budynku komunalnego wynosi teraz 50 proc. kosztów realizacji takiego projektu. Jeśli budynek jest zabytkowy, wsparcie jest wyższe i wynosi 60 proc.

"Premia remontowa przeznaczona jest na spłatę kredytu w banku komercyjnym, który finansuje przedsięwzięcie remontowe. Jednym z warunków jej otrzymania jest, aby wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodziły w skład mieszkaniowego zasobu gminy" - wskazano.

Bank dodał, że zmiany w ustawie mieszkaniowej pozwalają również na dofinansowanie garaży podziemnych i wielopoziomowych oraz niezbędnego uzbrojenia terenu. "Umożliwiają także finansowanie przedsięwzięć już rozpoczętych. Do tej pory, aby uzyskać środki z Funduszu Dopłat, nie można było nawet wbić w ziemię łopaty. Teraz wystarczy, by prace nie zostały zakończone przed dniem złożenia do BGK wniosku o wsparcie" - poinformowano.

BGK zwrócił uwagę, że nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dopłat oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski o wsparcie z Funduszu Dopłat należy składać bezpośrednio do banku. W przypadku Funduszu Termomodernizacji i Remontów - do banków komercyjnych finansujących przedsięwzięcia remontowe i termomodernizacyjne. Lista banków dostępna jest na stronie internetowej BGK.

Bank wyjaśnił, że ze środków Funduszu Dopłat dotychczas dofinansowano ponad 30 tys. lokali komunalnych, a ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów - ponad 45 tys. przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.