BGK: dodatkowe pół miliarda zł na pożyczki płynnościowe

Kolejne 0,,5 mld zł ze środków unijnych przekazanych przez minister funduszy i polityki regionalnej Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy na pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój - poinformował BGK we wtorkowym komunikacie.

Jak informuje BGK, to już drugie zwiększenie kwoty przeznaczonej na te pożyczki. Instytucje finansujące współpracujące z BGK ruszają z nowymi naborami wniosków pożyczkowych od przedsiębiorców. Zwiększenie kwoty to efekt ogromnego zainteresowania przedsiębiorców. Łącznie pula przekazanych środków na pożyczki płynnościowe sięgnęła 1 mld zł.

"Część środków z nowej puli trafi do instytucji finansujących, które w kwietniu i maju otrzymały wnioski na kwotę kilkukrotnie przekraczającą środki przyznane im na ten cel. Nowe środki wesprą zatem firmy, które nie dostały pożyczki z powodu wyczerpania środków. Część pieniędzy - około 200 mln zł - zostanie przekazana nowym instytucjom finansującym, które uruchamiają właśnie nowe nabory" - powiedział cytowany w komunikacie Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK.

"Duża liczba składanych wniosków o pożyczki świadczy o tym, że przedsiębiorcy potrzebują takiego wsparcia, jakie oferujemy im w ramach Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności. W odpowiedzi na potrzeby firm zwiększyliśmy wartość tego instrumentu od początkowych 400 mln zł do ponad 1 mld zł. Zakładamy, że łącznie ze wsparcia w formie pożyczek płynnościowych ze środków Programu Inteligentny Rozwój skorzysta ponad tysiąc polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw". Liczę na to, że nowi pośrednicy niezwłocznie przystąpią do przyjmowania wniosków o pożyczki od przedsiębiorców oraz szybko i sprawnie przeprowadzą proces ich oceny i wypłaty środków dodała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Pożyczki płynnościowe są częścią Funduszowego Pakietu Antywirusowego wspierającego Tarczę Antykryzysową dla firm. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich dla mikro-, małych i średnich firm. Główną zaletą pożyczki jest jej połączenie z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe.

Pieniądze można przeznaczyć, np. na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników czy należności u kontrahentów. Wysokość pożyczki jest ustalana indywidualnie, przedsiębiorca nie musi mieć wkładu własnego. Pożyczkę można spłacać do 6 lat z możliwością skorzystania z wakacji kredytowych czy też 6-miesięcznej karencji.

Dotychczas w całym kraju przedsiębiorcy złożyli blisko 2 tys. wniosków na kwotę ponad 1,2 mld zł. O pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój ubiegają się głównie małe (45 proc. złożonych wniosków) i mikro przedsiębiorstwa (33 proc. złożonych wniosków).