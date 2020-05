BGK: dopłaty do oprocentowania kredytów firmowych

W BGK powstanie specjalny Fundusz Dopłat do Oprocentowania, z którego do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii ma trafić w sumie 565 mln zł. Pieniądze z budżetu państwa spłacą część odsetek do kredytów zaciąganych przez firmy w bankach komercyjnych - podał bank w środę.

Bank poinformował, że "Sejm właśnie zajął się projektem ustawy w tej sprawie".

Wedle BGK zgodnie z zapowiedziami rządu, do funduszu w tym roku trafi 296 mln zł, a w przyszłym - ponad 271 mln zł z budżetu państwa.

"Przewidujemy, że powinno to pozwolić na wygenerowania kredytów o wartości ok. 32 mld zł. Projekt ustawy zakłada, że przedsiębiorca ubiegający się o kredyt z dopłatą do oprocentowania będzie mógł równolegle zawnioskować o objęcie go gwarancją de minimis" - powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Dla dużych firm będzie możliwość łączenia dopłat z gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. To bardzo skuteczne wsparcie, szczególnie dla firm, które z powodu przejściowych trudności finansowych bez zabezpieczenia ze strony BGK nie mogłyby ubiegać się o kredyt obrotowy" - dodała.

BGK poinformował, że Fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych, czyli finansujących bieżącą działalność firmy, zarówno nowych, jak i już zaciągniętych oraz pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy.

"Wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania dotyczy wyłącznie odsetek kredytu - nie może pomniejszać rat kapitałowych" - podkreślono w komunikacie.

"Dopłaty do oprocentowania to pomoc publiczna" - podano. "Udzielając wsparcia, bank kredytujący weźmie pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19" - dodano.

BGK poinformował, że suma pomocy, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. "Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro" - podano. "Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro)" - dodano.

"Rozwiązanie jest częścią tarczy antykryzysowej, przygotowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego" - zaznaczono.

