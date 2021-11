BGK: dostęp do finansowania kluczowym warunkiem inwestycji w przemysł 4.0

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował wyniki badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców przemysłowych na temat inwestycji w rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wsparcie dla innowacji

- Analiza wyników naszego badania skłania nas ku refleksji, że przedsiębiorcy mogą nie być w pełni świadomi, jakie możliwości finansowania inwestycji dają im banki komercyjne, nierzadko ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego - mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.- Widzimy swoją rolę w edukowaniu przedsiębiorców, nie tylko w kontekście dostępnych produktów finansowych dopasowanych do ich potrzeb, ale też tego, jak ważne są inwestycje 4.0 dla ich firm. Jako państwowy bank rozwoju chcemy ułatwiać dostęp do finansowania przedsiębiorcom, ponieważ rozumiemy, że bez środków z zewnątrz znaczna część firm nie jest w stanie przeprowadzić potrzebnych inwestycji - dodaje Mateusz Walewski.BGK systematycznie rozwija produkty finansowe i dopasowuje je do potrzeb przedsiębiorców oraz okoliczności rynkowych. Tak było m.in. z gwarancjami Biznesmax. Ich celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych, a gwarancja stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na sfinansowanie kosztów inwestycji lub kapitału obrotowego.Dla firm dotkniętych pandemią COVID-19 zwiększono zakres gwarancji do 80 proc. kapitału kredytu. Biznesmax może również objąć kredyt płynnościowy na czas pandemii, tj. obrotowy odnawialny (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialny niezwiązany z inwestycją udzielony do 31 grudnia 2021 r. Środki z Funduszu Gwarancyjnego umożliwiają udzielenie ok. 3,41 mld zł gwarancji, które mogą zabezpieczyć innowacyjnym przedsiębiorcom z sektora MŚP spłatę kredytów o wartości ok. 4,26 mld zł.Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera innowacyjność w firmach także na inne sposoby. W marcu tego roku powołał spółkę Vinci SA, która ma zarządzać alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI). Te z kolei skupią się na tym, aby zapewnić odpowiednie finansowanie polskich przedsiębiorców i wspierać rozwój polskiej myśli technologicznej w takich obszarach jak m.in. energetyka, biotechnologia, przemysł, motoryzacja czy IT. W ten sposób BGK rozszerza ofertę produktową w inwestycjach kapitałowych i uzupełnia ofertę finansowania dłużnego.Zobacz także: Gwarancje BGK pomogły firmom przejść pandemię. To już w sumie 115 mld zł