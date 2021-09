BGK ma nową strategię. Chce być liderem zrównoważonego rozwoju

BGK ogłasza strategię na lata 2021-2025. - Nasza nowa strategia jest efektem wnikliwej analizy zmian społecznych, a także gospodarczych i biznesowych, które zachodzą w Polsce, w Europie i na świecie - powiedziała podczas EEC 2021 Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. - Bank, którym kieruję, nie pozostaje obojętny na te zmiany, w tym także na wyzwania klimatyczne - podkreśliła.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

.@BDaszynska: Nasza nowa strategia jest efektem wnikliwej analizy zmian społecznych, gospodarczych i biznesowych, które zachodzą w Polsce, w Europie i na świecie. #BGK nie pozostaje obojętny na te zmiany, w tym także na wyzwania klimatyczne #zrównoważonyrozwój #strategiaBGK pic.twitter.com/Ztue8yCRF8 — BGK (@BGK_pl) September 20, 2021

Realizacja strategii przez programy modelu biznesowego

Wymiar finansowy

Filarem, który na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z sektorem finansowym, ale jest bardzo istotny w wypełnianiu misji banku rozwoju, jest budowanie zaangażowania społecznego.Bank definiuje kapitał społeczny jako warunek współpracy opartej na zaufaniu i punkt wyjścia dla rozwoju nowoczesnej gospodarki.- W Polsce mamy wciąż bardzo niski poziom zaufania społecznego. Jest on ponad dwu, a nawet trzykrotnie niższy w stosunku do średniej Unii Europejskiej. To skutkuje zmniejszoną liczbą inicjatyw i mniejszym zainteresowaniem choćby przedsiębiorczością - oceniła prezes BGK.Filar współpraca i biznes międzynarodowy zakłada natomiast zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz podniesienie poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Bank opracuje program kompleksowego wsparcia ekspansji polskich przedsiębiorstw. Dodatkowo chce budować świadomość atrakcyjności Polski wśród inwestorów zagranicznych jako kraju o wysokim kapitale intelektualnym.Realizację celów strategii wzmocnią transformacja cyfrowa i procesowa oraz model zarządzania, oparty na macierzowej strukturze i wartościach – otwartości, zespołowości i odpowiedzialności.Realizację strategii będzie wspierał model biznesowy. BGK wskazał w nim 8 programów, poprzez które chce odpowiadać na potrzeby i wyzwania rynkowe.- Lista programów nie jest listą zamkniętą. W zależności od potrzeb społeczno-gospodarczych będziemy ją z czasem modyfikować. W każdym z programów myślimy o rozwiązaniach innowacyjnych, a także zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju - mówiła prezes Daszyńska-Muzyczka.Programy te obejmują takie obszary jak: rozwój przemysłu, przedsiębiorczości, infrastruktury, energetykę, mieszkalnictwo, spójność terytorialną i społeczną, ochronę zdrowia i finanse publiczne.Banki rozwoju nie koncentrują się na maksymalizacji zysku, lecz na efektywnym wsparciu gospodarki. Niemniej BGK pokazał najważniejsze, jego zdaniem, wskaźniki i dane finansowe.Władze banku zakładają, że suma bilansowa zmniejszy się ze 160 mld zł na koniec 2020 r. do ok. 144 mld zł na koniec 2025 r. (CAGR -2 proc.). Trzeba jednak zauważyć, że w ostatnich 4 latach (między 2016 a 2020 r.) urosła prawie 2,5-krotnie. Jednocześnie zwiększyć ma się wartość udzielonych kredytów brutto: z niemal 46 mld zł na koniec ubiegłego roku do 60,5 mld zł (CAGR +5,7 proc.). Wzrośnie także zaangażowanie w finansowanie gospodarki do ponad 460 mld zł (CAGR +9,8 proc.).Przy szybkim rozwoju i skali działania, wskaźnik C/I nie przekroczy 50 proc. (wartość uśredniona w czasie obowiązywania strategii). Współczynnik wypłacalności pozostanie na bezpiecznym poziomie powyżej 13,5 proc.