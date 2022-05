BGK ma pierwszą umowę w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z pierwszym bankiem - Pekao, w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego - poinformował w czwartek BGK. Finalizowana jest umowa z PKO BP; prowadzone są też zaawansowane rozmowy z kolejnymi bankami - dodał BGK.

W czwartek weszła w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, która umożliwi zaciągnięcie kredytu hipotecznego z gwarancją BGK zastępującą wkład własny. Jeśli w czasie spłaty kredytu kredytobiorcy urodzi się drugie albo kolejne dziecko BGK jednorazowo spłaci część kapitału kredytu - 20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka (spłata rodzinna).

Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pierwszą umowę BGK zawarł z Bankiem Pekao SA. Jak podano, dzięki umowie Pekao ma możliwość w ustalonym przez siebie terminie poszerzyć ofertę o kredyty mieszkaniowe z gwarancją wkładu własnego z opcją spłaty rodzinnej.

"Zawarcie umowy przez BGK z pierwszym bankiem to jeden z etapów na drodze do pełnego wdrożenia programu w sieciach placówek bankowych i w systemach informatycznych banków kredytujących. Dla klientów banków ważne jest to, że wszystkie formalności dotyczące gwarancji wkładu własnego oraz spłaty rodzinnej załatwią w banku kredytującym" - podkreślił członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński, cytowany w informacji.

"Aktywnie przygotowujemy się do tego, żeby możliwie jak najszybciej w naszej ofercie pojawiły się gwarancje wkładu własnego BGK do kredytów hipotecznych" - oznajmił wiceprezes Pekao Wojciech Werochowski.

Jak poinformowano, BGK finalizuje podpisanie umowy z PKO BP. Prowadzone są też zaawansowane rozmowy z kolejnymi bankami, które zgłosiły zainteresowanie przystąpieniem do programu. Informacje na temat banków udzielających kredytów z gwarancją państwa będą publikowane na stronie BGK.

Rolą BGK jest zabezpieczenie gwarancją części kredytu zaciąganego na cele mieszkaniowe, tj. zakup mieszkania, domu lub budowę domu. Maksymalna kwota gwarancji nie może przekroczyć 100 tys. zł i może wynosić nie mniej niż 10 proc., a nie więcej niż 20 proc. wydatków na cele mieszkaniowe, na które zaciągany jest kredyt. Oznacza to, że gwarancja może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę - podkreślono w komunikacie.

W przypadku powiększenia rodziny o drugie albo kolejne dziecko możliwa będzie tzw. spłata rodzinna, czyli spłata za kredytobiorcę części kredytu mieszkaniowego. Ubiegający się o spłatę rodzinną nie powinni mieć prawa własności albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (innego niż nieruchomość będąca przedmiotem tego kredytu).

Decyzję o udzieleniu kredytu i zabezpieczeniu go gwarancją BGK podejmować będzie bank, który udziela bezpośrednio kredytu. Oznacza to, że klient wszystkie formalności związane z kredytem mieszkaniowym i gwarancją oraz spłatą rodzinną zrealizuje bezpośrednio w banku kredytującym.

Gwarantowane kredyty mieszkaniowe będą udzielane do 31 grudnia 2030 r.

