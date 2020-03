BGK opracował instrumenty wsparcia firm w ramach tarczy antykryzysowej

Zmiany w udzielaniu gwarancji de minimis, wdrożenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych i dopłaty do odsetek od kredytów, to instrumenty, jakie przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego, aby pomóc polskim firmom zmagającym się z problemami spowodowanymi epidemią koronawirusa - poinformowała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Pierwszym z instrumentów, który został przygotowany przez BGK, to zmiana w sposobie udzielania gwarancji de minimis, czyli w programie, które pozwala zmniejszyć bankom ryzyko udzielania kredytów firmom mikro, małym i średnim.

Chcemy wdrożyć Fundusz Gwarancji Płynnościowych, dzięki któremu BGK będzie udzielał gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu do 80 proc. jego wartości. Minimalny kredyt musi być większy niż 3,5 mln zł - zapowiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Trzecim instrumentem opracowanym przez BGK, który ma pomóc firmom, to propozycja dopłat do odsetek od kredytów. Ta forma pomocy będzie skierowana do wszystkich przedsiębiorstw ze wszystkich branż.

Instrumenty opracowane przez BGK są elementem projektu tarczy antykryzysowej, której założenia przedstawił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Prezes powiedziała, że tarcza antykryzysowa to kompleksowy pakiet, który wesprze przedsiębiorców. Pojedyncze, nieskoordynowane rozwiązania nie przyniosłyby takich rezultatów jak całościowe podejście, które przyjął rząd. Przygotowując swoje propozycje, bank zwrócił przede wszystkim uwagę na to, co zrobić, aby jak najszybciej wesprzeć przedsiębiorców - w pierwszej kolejności tych mikro, małych i średnich.

Daszyńska-Muzyczka wyjaśniła, że pierwszym z instrumentów, który został przygotowany przez BGK, to zmiana w sposobie udzielania gwarancji de minimis, czyli w programie, które pozwala zmniejszyć bankom ryzyko udzielania kredytów firmom mikro, małym i średnim.

"Jest to program, który możemy najszybciej uruchomić, ponieważ nie wymaga zmian ustawowych. Rozporządzenie Ministra Finansów jest już gotowe, podobnie projekty zmian umów z bankami kredytującymi. Postanowiliśmy, że nie zmieni się maksymalna kwota 3,5 mln zł udzielanego kredytu, ale zwiększyliśmy poziom zabezpieczenia tego kredytu z 60 proc. do 80 proc. Dodatkowo zrezygnowaliśmy z prowizji BGK za udzielenie gwarancji" - powiedziała prezes BGK.

Podkreśliła, że w toku dalszych analiz nad tym, w jaki sposób ulżyć przedsiębiorcom, BGK opracował dodatkowy instrument - Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP), który będzie wspierał średnie i duże firmy.

"Chcemy wdrożyć Fundusz Gwarancji Płynnościowych, dzięki któremu BGK będzie udzielał gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu do 80 proc. jego wartości. Minimalny kredyt musi być większy niż 3,5 mln zł. Wstępnie myślimy, aby maksymalna kwota kredytu zabezpieczanego przez FGP mogła wynieść 250 mln zł" - zaznaczyła.

"Mechanizm, który uruchomimy, może być doskonałym uzupełnieniem luki płynnnościowej, którą obecnie szacujemy na 20-30 mld zł" - podkreśliła.

Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka poinformowała też, że trzecim instrumentem opracowanym przez BGK, który ma pomóc firmom, to propozycja dopłat do odsetek od kredytów. Ta forma pomocy będzie skierowana do wszystkich przedsiębiorstw, bez rozróżniania jakiej wielkości jest firma i będzie dostępna dla wszystkich branż.

"Trwają też uzgodnienia dotyczące bardziej efektywnego wykorzystania środków europejskich, które pozostały Polsce do wykorzystania z unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej negocjuje z Komisją Europejską przesunięcie tych środków m.in na mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców z odroczonym terminem spłaty. Jednocześnie rozmawiamy o zmianach, które poprawią efektywność Funduszu Kredytu Technologicznego" - dodała prezes BGK.

Beata Daszyńska-Muzyczka podkreśliła, że dzięki współpracy z 20 bankami komercyjnymi i z bankami spółdzielczymi, BGK jest w stanie docierać do najbardziej potrzebujących przedsiębiorców.

Prezes przypomniała, że projekt tarczy antykryzysowej to efekt pracy resortu finansów, rozwoju, pracy, funduszy i polityki regionalnej oraz takich instytucji jak Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, ale również Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Agencji Rozwoju Przemysłu.