BGK: Ostrów Wlkp. jako pierwszy skorzystał z pożyczki dla miast średniej wielkości

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozszerza ofertę o pożyczki ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Chodzi o pożyczki na finansowanie programów inwestycyjnych w miastach średniej wielkości. Jako pierwszy z skorzystał z tego Ostrów Wielkopolski.

"Ponad 100 inwestycji o łącznej wartości 250 mln zł zrealizuje do końca 2023 roku 70-tysięczny Ostrów Wielkopolski. Miasto uzyskało bardzo korzystne wsparcie w wysokości 110 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tej pożyczce możliwa będzie realizacja Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego, czyli programu zrównoważonego rozwoju miasta" - podał w środę BGK.

Transakcja z Ostrowem Wielkopolskim to pilotaż wspólnego projektu BGK i EBI dla miast średniej wielkości. "Dzięki temu również mniejsze miasta uzyskają dostęp do środków EBI, tańszych od dostępnych aktualnie na rynku" - poinformował.

"W Ostrowie Wielkopolskim dzięki wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, w sposób racjonalny i bezpieczny będzie mógł być zrealizowany odważny program inwestycyjny. Będzie to skutkowało dalszym zrównoważonym rozwojem miasta. Sięgamy po nowy, ambitny instrument finansowania. Uważam, że tylko odważne, ale jednocześnie rozważne decyzje, dają szanse na skok cywilizacyjny miastom średniej wielkości, w których można zapewnić wygodne, bezpieczne i atrakcyjne warunki do życia. To decyduje o energii i potencjale miast, sprzyja zatrzymywaniu i przyciąganiu nowych mieszkańców. Nasza wizja rozwoju Ostrowa wpisuje się w cele Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego" - powiedziała cytowana w komunikacie banku prezydent miasta Beata Klimek.

Z kolei wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Włodzimierz Kocon zauważył, że misją tej instytucji jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, którego ważnym uczestnikiem są samorządy.

"Pomagamy samorządom w wieloletnim i zrównoważonym rozwoju. Projekt dla Ostrowa Wielkopolskiego to pilotaż wspólnego programu BGK i EBI. Dzięki niemu miasta średniej wielkości będą mogły realizować ambitne programy inwestycyjne, tak by mieszkańcom żyło się lepiej. Cały czas trwają negocjacje z EBI, więc o szczegółach projektu będziemy mogli poinformować później. To właśnie inwestycje publiczne - rządowe oraz samorządowe - będą teraz niezwykle ważne dla gospodarki i rozruszają prywatne projekty inwestycyjne" - ocenił.

BGK przypomniał, że od pierwszej pożyczki dla Katowic ponad 20 lat temu Europejski Bank Inwestycyjny wspiera około trzydzieści polskich miast w ich planach rozwoju i rewitalizacji. "Przeznaczyliśmy ponad 4 mld EUR na pożyczki w ramach projektów miejskich w Polsce w latach 2015-2019. Dziś naszym partnerem jest Ostrów Wielkopolski - po raz pierwszy udzielamy wsparcia miastu liczącemu mniej niż 100 000 mieszkańców. Robimy to we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, naszym wieloletnim partnerem przy wielu projektach w Polsce. Naszym wspólnym celem jest umożliwienie wszystkim miastom, dużym i małym, posiadającym wiarygodny plan, dostępu do korzystnych warunków finansowych, potrzebnych do tworzenia lepszej infrastruktury i ekologicznego środowiska dla swoich mieszkańców. Cel ten planujemy osiągnąć w ramach nowego programu opracowanego przez EBI i BGK, który zapewni finansowanie szerokiemu gronu średnich miast w całej Polsce" - powiedziała wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska, nadzorująca transakcje w Polsce.

Ostrów Wielkopolski to pierwsze w Polsce miasto do 100 tys. mieszkańców, które skorzysta z tego rozwiązania. Zaplanowane w Ostrowie Wielkopolskim inwestycje mają poprawić jakość życia mieszkańców, chronić klimat i wzmacniać rozwój gospodarczy. Powstaną m.in. nowe przedszkola i domy, nowe drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. Zakupione zostaną elektryczne autobusy zasilane produkowaną w mieście zieloną energią.