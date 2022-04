BGK: pięć kolejnych firm polskich dołącza do inicjatywy 3W

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował w środę o podpisaniu listów intencyjnych z pięcioma polskimi firmami w ramach inicjatywy 3W - wsparcia rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze wody, wodoru i węgla.

3W to zapoczątkowana w 2021 r. inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, która wspiera świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie wody, wodoru i węgla stosowanych m.in. w przemyśle, energetyce czy medycynie.

Współpraca będzie koncentrować się na upowszechnianiu idei 3W.

- W Banku Gospodarstwa Krajowego dostrzegliśmy, jaki potencjał tkwi w trzech kluczowych zasobach: wodzie, wodorze i węglu - wyjaśnił dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych BGK Adam Żelezik, cytowany w komunikacie banku.

Współpraca będzie koncentrować się na upowszechnianiu idei 3W, w szczególności przez współdziałanie zespołów eksperckich i inicjowanie projektów w organizacjach i instytucjach związanych z wodą, technologiami wodorowymi i węglowymi - podał BGK. Według BGK, inicjatywa 3W jest sposobem na przejście do gospodarki zeroemisyjnej przez zastosowanie technologii związanych z wodą, wodorem i węglem pierwiastkowym.

Nowoczesne rozwiązania, nad którymi pracują firmy, z którymi podpisano listy intencyjne, przybliżą Polskę do osiągnięcia lepszej, bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej gospodarki - podkreślił BGK w komunikacie

"W Banku Gospodarstwa Krajowego dostrzegliśmy, jaki potencjał tkwi w trzech kluczowych zasobach: wodzie, wodorze i węglu. Zaczęliśmy od konsolidowania środowiska i docierania do potencjalnych interesariuszy z wiadomością, że jesteśmy gotowi - mówiąc obrazowo - do otwarcia parasola nad projektami z obszaru 3W. Z przedstawicielami biznesu wspólne cele przypieczętowaliśmy właśnie podpisaniem listów intencyjnych" - wyjaśnił dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych BGK Adam Żelezik, cytowany w komunikacie banku.

Jak podał bank, Food4Future Technologies pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwolą na produkcję żywności w systemach o zamkniętym obiegu wody. Firma buduje farmę akwaponiczną, która w porównaniu z tradycyjnymi metodami uprawy może zredukować zużycie wody nawet do 90 proc.

Kolejna współpracująca z BGK spółka to Ścieki Polskie, która stworzyła oprogramowanie do monitorowania drogi ścieków od domu do samej oczyszczalni. Oprogramowanie wykorzystywane jest nie tylko przez firmy asenizacyjne i zwykłych użytkowników domowych, ale przede wszystkich przez gminy, na których spoczywa ustawowy obowiązek nadzorowania procesu obiegu nieczystości płynnych - wskazał bank.

Spółka WTT SA opracowała technologię ZEWE, którą umożliwia produkcję wodoru z odpadów. Rozwiązanie jest o tyle przełomowe, że z odpadów pozyskuje się naprawdę duże ilości tego pierwiastka, z jednej tony odpadów można odzyskać nawet 100 kg wodoru - podkreślił BGK.

Z kolei firma Nanoseen wykorzystuje różnego rodzaju nanomateriały węglowo do produkcji nanomembran do oczyszczania i odsalania wody. Natomiast Smart Nanotechnologies wykorzystuje potencjał m.in. grafenu, fulerenów czy nanorurek. Te ostatnie znajdują się w bardzo lekkich i wytrzymałych kompozytach konstrukcyjnych, które mają właściwości absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne. Są też częścią biosensorów zintegrowanych z odzieżą, które monitorują funkcje życiowe obłożnie chorych pacjentów i mają szansę zrewolucjonizować opiekę medyczną w przyszłości - wskazał BGK.

