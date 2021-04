BGK: ponad 72 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie

Podpisaliśmy już 100 tysięcy umów, a łączna wartość zabezpieczona instrumentami finansowymi dostarczonymi przez BGK to ponad 72 mld zł - ogłosiła prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka, podsumowując wsparcie w czasie kryzysu, udzielone przez polski bank rozwoju polskim przedsiębiorcom.

W 2020 roku Bank Gospodarstwa Krajowego zaproponował wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od wielkości czy branży, kilkanaście programów pomocowych. Przygotowując lub zmieniając dotychczasowe rozwiązania, bank bierze pod uwagę m.in. to, które branże mogą potrzebować największej pomocy.Czytaj także: Pomoc w utrzymaniu płynności przedsiębiorców jest wciąż dostępna Dzięki oferowanym gwarancjom BGK zwiększa szansę przedsiębiorców na uzyskanie kredytu, wspiera ich rozwój i wzmacnia konkurencyjność na rynku. Pod względem zabezpieczonej kwoty kredytu gwarancje de minimis to najpopularniejszy instrument wsparcia dla MŚP.Skuteczność tych mechanizmów wsparcia potwierdzają również badania gwarancji Biznesmax, które wyraźnie wskazują, że połowa firm korzystających z kredytów z gwarancją Biznesmax, utrzymała płynność finansową oraz uniknęła dzięki nim zwolnień lub je ograniczyła.Wśród programów pomocowych BGK znalazły się również dwa zupełnie nowe programy gwarancyjne, które wymagały notyfikacji przez Komisję Europejską. Pierwszy to program gwarancji płynnościowych z utworzonego w tym celu Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Drugi to unikatowy na skalę Unii Europejskiej program gwarancji spłaty limitu faktoringowego dla wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość.- To wspólna praca z firmami faktoringowymi pozwoliła wypracować kolejny produkt jak gwarancje faktoringowe - ogromnie ważny instrument zapewniający płynność firm. Program wypracowany wspólnie z firmami faktoringowymi cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Kolejne rozwiązanie jest przygotowywane wspólnie z firmami leasingowymi - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka.Wprowadzone przez BGK w pandemicznym 2020 roku programy pomocowe dla firm wciąż dostępne są dla przedsiębiorców. Dodatkowo BGK wciąż przygotowuje nowe mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców w zmieniającej się sytuacji.- Program leasingowy stanowi doskonałe uzupełnienie wielu rozwiązań, którymi dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Fantastyczna współpraca banków, firm faktoringowych i firm leasingowych pozwala tworzyć nowe instrumenty, nowe produkty, nowe rozwiązania dostarczane do przedsiębiorców – deklaruje prezes BGK.