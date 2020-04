BGK pracuje nad zmianami w pożyczkach unijnych dla MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz urzędami marszałkowskimi pracuje nad uruchomieniem pożyczek unijnych na cele płynnościowe dla małych i średnich przedsiębiorców - poinformowała w czwartek PAP Anna Czyż, rzecznik prasowy BGK.

Dodała, że szczegóły tego rozwiązania będą znane "w najbliższych dniach". Pożyczki unijne, jak wyjaśniła, są finansowane z krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

BGK uruchomił już pierwsze rozwiązania, z których mogą korzystać firmy dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa - przypomniała Czyż. W życie weszły ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych dla sektora MŚP. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o sześciomiesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych, wstrzymanie spłaty zobowiązań na 4 miesiące oraz o obniżenie oprocentowania pożyczek.

Bank wprowadził także zmiany w programie gwarancji de minimis - dodała. Od teraz mogą one obejmować do 80 proc. wartości kredytu. Wcześniej gwarancja zabezpieczała 60 proc. zobowiązania zaciągniętego w banku komercyjnym. Wydłużył się także okres kredytu obrotowego objętego gwarancją: z 27 do 39 miesięcy.

Kolejne ułatwienia dotyczą spłaty pożyczek dla firm z branży turystycznej i okołoturystycznej z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. "Przedłużamy też nabór wniosków o przyznanie premii technologicznej" - wskazała.