BGK: program gwarancji faktoringowych wydłużony do czerwca 2022 r.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na wydłużenie przez BGK programu gwarancji faktoringowych do czerwca 2022 roku - poinformował w poniedziałek Bank Gospodarstwa Krajowego. Według BGK, oznacza to dla polskich firm większą dostępność i lepsze warunki finansowania w ramach faktoringu.

Program gwarancji faktoringowych działa od września 2020 roku, wyasygnowano na niego 11,5 mld zł. Od początku pomyślany był przez Polski Związek Faktorów i BGK jako forma dodatkowego wsparcia płynności firm w okresie pandemii. Na koniec listopada 2021 roku udzielono gwarancji na łączną kwotę 3,46 mld zł, zabezpieczając 4,7 mld zł limitów faktoringowych. Łącznie do tego momentu udzielono 683 gwarancje - podał Bank.

Dodał, że gwarancja jest dodatkowym zabezpieczeniem dla firmy faktoringowej, dzięki czemu może ona zaproponować lepsze warunki finansowania dla klienta. Maksymalne zabezpieczenie wynosi 80 proc. wartości limitu faktoringowego, a wysokość gwarancji może wynieść aż 200 mln zł, co oznacza, że przedsiębiorca może otrzymać finansowanie w kwocie nawet 250 mln zł.

Według Tomasza Rodaka z Bibby Financial Services, jednej z 17 firm faktoringowych działających w programie, dla przedsiębiorców doświadczonych nie tylko bezpośrednio przez restrykcje pandemiczne, ale także przez zjawiska ekonomiczne będące ich następstwami, główną korzyścią z faktoringu udzielonego w ramach programu gwarancji jest poprawa płynności. "W dobie galopującej inflacji istotne są również atrakcyjne warunki finansowania: wyższe limity i dłuższe okresy finansowania oraz niższe koszty. Oznacza to łatwiejszy dostęp do faktoringu, zwłaszcza dla firm w trudnej sytuacji finansowej" - wyjaśniał.

BGK przypomniał, że program gwarancji faktoringowych dostępny jest dla przedsiębiorstw działających w każdej branży, poza instytucjami finansowymi korzystającymi z faktoringu. Skorzystać mogą firmy każdej wielkości, zarówno te z segmentu MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania gwarancji jest spełnienie wymagań BGK.

Dodano, że formalności związane z przyznaniem gwarancji przedsiębiorca realizuje w jednym miejscu - u swojego faktora. W ocenie banku, dzięki temu procedura jest szybka i bardzo prosta.

