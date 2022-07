BGK przedłuża obecne i wprowadza nowe gwarancje dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego utrzymuje dotychczasowe warunki specjalne poszczególnych gwarancji oraz wprowadza nowe rozwiązania, m.in. gwarancje de minimis, Biznesmax czy gwarancje dla sektora rolnego, które będą dostępne na preferencyjnych warunkach do końca 2022 roku.

BGK zmodyfikował oraz wprowadził nowe gwarancje spłat kredytów, by w dalszym ciągu efektywnie wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. W ten sposób ułatwia dostęp do finansowania oraz pomaga utrzymać płynność finansową firmom, które ucierpiały z powodu restrykcji i ograniczeń.

- Z naszych analiz wynika, że dzięki gwarancjom de minimis polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w latach 2014-2021 zachowały lub utworzyły 450 tysięcy miejsc pracy. 72 proc. przedsiębiorców stwierdziło, że uzyskane finansowanie pomogło im przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19 - mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Dotychczas BGK mógł oferować gwarancje pomocowe do 30 czerwca 2022 roku. Teraz, dzięki nowej decyzji Komisji Europejskiej, BGK przedłużył do końca 2022 r. preferencyjne warunki w istniejących programach gwarancyjnych, np. de minimis, Biznesmax czy gwarancjach dla sektora rolnego. W tych ostatnich zwiększył dopłatę do odsetek dla kredytów obrotowych z 2 do 5 proc. za pierwszy rok kredytowania. Ponadto, uruchomił nowe gwarancje z Funduszu Gwarancji Kryzysowych tj. gwarancje płynnościowe i na inwestycje oraz gwarancje spłaty limitów faktoringowych w miejsce gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

- Wciąż myślimy o rozwoju oferty gwarancyjnej, by jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby przedsiębiorców. Chcemy zapewnić m.in. ciągłość funkcjonowania gwarancji dla leasingu - mówi Tomasz Robaczyński.

