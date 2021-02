BGK przekazał 250 tys. euro na pomoc Chorwacji

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał 250 tys. euro na pomoc Chorwacji, którą w ostatnich tygodniach dotknęła seria trzęsień ziemi. Pieniądze trafiły do chorwackiego banku rozwoju HBOR w formie darowizny - poinformował BGK we wtorkowym komunikacie.

"Łączymy się w tych trudnych chwilach z Chorwatami i podęliśmy realne działania pomocowe. Pieniądze pomogą Chorwatom w odbudowie miejsc, które najmocniej ucierpiały w trzęsieniach ziemi. Wsparcie z polskiego banku rozwoju BGK jest wyrazem dobrej współpracy sąsiedzkiej i trójmorskiej z Chorwacją" - powiedziała cytowana w komunikacie Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK i przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza.

"Solidarność między krajami, szczególnie w tak trudnych czasach, jest podstawą budowania bliskich więzi regionalnych nie tylko na poziomie gospodarczym, ale również społecznym. Z Chorwacją, w tym z bankiem rozwoju HBOR, łączą nas szczególne stosunki ze względu na bliską współpracę obu krajów i banków w Inicjatywie Trójmorza i w Funduszu Trójmorza" - dodała prezes BGK.

29 grudnia ubiegłego roku doszło do trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się 50 km od Zagrzebia. Zginęło co najmniej 7 osób, setki zostało rannych, a tysiące straciło domy i mieszkania. Było to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii kraju. Do kolejnego trzęsienia w Chorwacji doszło również w styczniu 2021 r.

Swoją pomoc zaoferowała Chorwacji m.in. Komisja Europejska, kraje unijne oraz państwa spoza UE. BGK zachęca inne polskie firmy do wsparcia wysiłków Chorwatów w odbudowie miejsc najmocniej dotkniętych kataklizmem.