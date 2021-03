BGK: ruszył nabór wniosków dot. Społecznego Budownictwa Czynszowego

Od 1 do 31 marca można składać wnioski o udzielenie preferencyjnych kredytów w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC) uruchomionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego - poinformował we wtorek BGK. Do podziału jest ponad 1,5 mld zł.

BGK przekazał, że z preferencyjnych kredytów SBC mogą korzystać towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne.

"W programie SBC udzielamy kredytów, które finansują budowę mieszkań dla osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a jednocześnie mają zbyt wysokie dochody, aby móc zamieszkać w lokalu komunalnym" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych w BGK Dariusz Stachera.

Jak przekazał BGK, środki można przeznaczyć na budowę mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu, budowę mieszkań spółdzielczych lokatorskich, ale także na rewitalizację lub remont budynków, w których takie mieszkania powstaną.

"Kredyt SBC może sfinansować do 80 proc. kosztów inwestycji, okres kredytowania wynosi do 30 lat, a oprocentowanie jest równe 3-miesięcznej stawce WIBOR. Wnioski o kredyt należy składać do BGK" - napisano.

Jak dodano, rocznie do dyspozycji kredytobiorców w programie SBC jest 450 mln zł, podzielonych na dwie równe części w wiosennej i jesiennej edycji naboru wniosków.

"Niewykorzystane środki powiększają pulę w kolejnej edycji programu. Dlatego pula pieniędzy w aktualnym naborze przekracza aż 1,5 mld zł" - czytamy.

Środki przeznaczone na kredyty SBC pochodzą częściowo z kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE). Preferencję w oprocentowaniu pokrywa budżet państwa.

Jak przekazał bank, dotychczas, przy udziale finansowania udzielonego przez BGK (kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, SBC, budowlane), powstało ponad 110 tys. mieszkań czynszowych i spółdzielczych.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju; wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju; realizuje strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które działają w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie.