BGK: ruszył nabór wniosków o premię technologiczną

Ruszył nabór wniosków o premię technologiczną na korzystniejszych warunkach - poinformował w poniedziałek Bank Gospodarstwa Krajowego. Premia technologiczna to dotacja, która spłaca do 70 proc. kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w banku komercyjnym.

BGK uruchomił 1 czerwca nabór wniosków o premię technologiczną na korzystniejszych zasadach.

Premia technologiczna to dotacja, która spłaca do 70 proc. kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w banku komercyjnym .

Jak informuje BGK, o kredyt na innowacje technologiczne z unijnego Programu Inteligentny Rozwój mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają zdolność kredytową oraz planują wdrożyć w swojej firmie innowacyjny projekt.

Bank poinformował, że zmiany w praktyce ułatwiają dostęp do wsparcia większej liczbie firm, które dotychczas nie spełniały np. warunku innowacyjności w skali kraju. Dodano, że innowacyjni przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie do 30 grudnia 2020 r.

Według minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są bez wątpienia najbardziej zagrożone skutkami gospodarczymi pandemii. "To właśnie z myślą o nich wspólnie z BGK zaprojektowaliśmy zmiany, które ułatwią dostęp do bezzwrotnego finansowania działalności przedsiębiorstwa z unijnego programu Inteligentny Rozwój" - wskazała minister, cytowana w komunikacie. Dodała, że funduszowy pakiet antywirusowy pomaga też innowatorom. "Liczymy, że innowacje wprowadzone najpierw na poziomie firmy, w przyszłości zaprocentują nowatorskimi rozwiązaniami na szerszą skalę" - zaznaczyła.

Według BGK najważniejsze zmiany w kredycie na innowacje technologiczne to innowacyjność w skali przedsiębiorstwa, a nie w skali kraju. Do tej pory technologia, za którą BGK wpłacał premię technologiczną, musiała prowadzić do wytworzenia zupełnie nowych lub znacznie ulepszonych produktów lub usług w skali Polski. Dziś ten wymóg już nie obowiązuje - wystarczy, by były to nowatorskie rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa - czytamy.

Zmiana druga dotyczy zniesienia limitu 6 mln zł premii technologicznej. "To szczególne ułatwienie dla firm, które planują duże przedsięwzięcie, w których przykładowo 70 proc. kosztów projektu to w praktyce kwota zdecydowanie większa, niż 6 mln zł. Dla nich oznacza to większą kwotę wsparcia w nowym naborze" - podano.

Dodano, że zmiana trzecia dotyczy kosztów do sfinansowania. "Od teraz premia technologiczna sfinansuje więcej wydatków przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może zapłacić z premii także koszy związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto z premii będzie można zrefundować wydatki budowlane także na przebudowę i adaptację budynków oraz koszty transportu maszyn, urządzeń i innych środków trwałych" - wskazano.

Jak wskazała wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, odpowiadająca za POIR Anna Gembicka, funduszowy pakiet antywirusowy to szereg rozwiązań, których celem jest zminimalizowanie wpływu pandemii koronawirusa na polską gospodarkę. "Pakiet jest ciągle uzupełniany i aktualizowany, by maksymalnie pomóc polskim przedsiębiorcom" - dodała.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju. Aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.