BGK: unijne pożyczki dla firm powinny ruszyć jeszcze w kwietniu

Pożyczki unijne na cele płynnościowe powinny być dostępne dla mikro- małych i średnich firm jeszcze w kwietniu - powiedział Paweł Chorąży, dyrektor z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodał, że są adresowane głównie do firm, które z powodu pandemii poniosły straty.

Jak zaznaczył Chorąży, Bank Gospodarstwa Krajowego jest dystrybutorem pożyczek unijnych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

"W pierwszej kolejności zajęliśmy się wsparciem pożyczkobiorców, którzy już korzystają ze środków unijnych" - wyjaśnił dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK.

"Wszystkim tym, którzy już korzystają ze środków unijnych zaproponowaliśmy zmiany podobne tych oferowanych na rynku. Dotyczą one głównie dodatkowej karencji w spłatach do pół roku, możliwości wzięcia wakacji kredytowych do czterech miesięcy, czy obniżenia oprocentowania" - wyjaśnił.

Rozwiązania te, jak zaznaczył, są już dla firm dostępne. "Przedsiębiorcy mogą już teraz zwracać się do pośredników finansowych, czyli tych podmiotów, które są stroną umowy z propozycją renegocjacji i zmian warunków" - powiedział.

Chorąży zaznaczył, że BGK pracuje nad zmianami w pożyczkach unijnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi o to, jak wyjaśnił, by mogły być one udzielane nie tylko na inwestycje, ale też na działania związane z utrzymaniem płynności firm dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa.



"Obecnie trwają rozmowy pomiędzy BGK, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisją Europejską ws. notyfikacji umożliwiającej zmiany w zasadach pomocy publicznej w związku z koronawirusem" - wskazał.

Według Chorążego na początek pula środków dostępnych dla przedsiębiorców w ramach nowej pożyczki to ok. 400 mln zł. "Jeżeli zainteresowanie przedsiębiorców i potrzeby będą większe, ta kwota może być zwiększona" - zapewnił.

Bank pracuje też nad pożyczkami wspierającymi płynność przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych. "W ramach tego rozwiązania współpracujemy z urzędami marszałkowskimi" - wyjaśnił Chorąży.



Zaznaczył, że toczą się rozmowy z każdym z marszałków na temat wysokości i zasad udzielania takiego wsparcia. "W skali pojedynczego regionu wyniesie ono od kilkunastu do kilkudziesięciu mln zł" - zapowiedział. Podkreślił, że będzie to dodatkowe wsparcie płynności MŚP.

"Zakładamy, że już w kwietniu pożyczki płynnościowe będą dostępne dla ostatecznych odbiorców" - powiedział Chorąży.

Obecnie, jak dodał, trwają prace nad zawarciem umów i wyłonieniem pośredników finansowych, "którzy będą dystrybuować te produkty do klientów".

Chodzi o lokalne agencje rozwoju, niebankowe instytucje finansowe, lokalne fundusze pożyczkowe, fundacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, banki spółdzielcze. "Takich instytucji jest obecnie ok. 70. Są zlokalizowane nie tylko w miastach wojewódzkich, ale też na szczeblu lokalnym. To do nich przedsiębiorcy powinni składać wnioski o wsparcie" - wyjaśnił.

Pożyczka płynnościowa, jak podkreślił Chorąży, będzie skierowana głównie do tych przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii ponieśli straty w związku z zawieszeniem lub zaprzestaniem działalności gospodarczej czy spadkiem obrotów. "Ale na poziomie regionalnym mogą to być również inni przedsiębiorcy, którzy chcieliby wesprzeć płynność swoich firm".

Dodał, że z puli regionalnej firmy będą mogły starać się, w zależności od województwa, o pożyczki w wysokości od kilkuset tysięcy do 2 mln zł. "Na poziomie krajowym będzie to do 15 mln zł - to maksymalna wysokość ustalona z KE" - wyjaśnił. Zaznaczył, że "w początkowym okresie kwoty na pojedynczego przedsiębiorcę będą niższe".