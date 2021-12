BGK: w kolejnym naborze Polskiego Ładu uwzględnione zostaną gminy popegeerowskie

Jesteśmy przed drugim naborem wniosków w ramach Polskiego Ładu, w którym w stosunku do pierwszego dojdzie dodatkowy komponent dotyczący gmin popegeerowskich - powiedział w piątek w Bydgoszczy członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Robaczyński.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i członek zarządu BGK wzięli udział w spotkaniu online z samorządowcami poświęconym pierwszemu naborowi wniosków i przygotowaniom do kolejnych.

"Podsumowujemy chyba najważniejszy w ostatnich 30 latach program dla samorządów, czyli inwestycji realizowanych za pośrednictwem BGK w ramach Polskiego Ładu. Dla naszego województwa zaakceptowane zostały wnioski na kwotę 1,26 mld zł. To historyczny moment dla kujawsko-pomorskich samorządów i wielka szansa na to, aby małe ojczyzny podjęły takie decyzje, które na trwałe zmienią miejscowości, poziom życia mieszkańców, atrakcyjność inwestycyjną i chęć pozostania właśnie w tych miejscowościach" - powiedział wojewoda.

Robaczyński podkreślił, że program jest nowy dla banku i samorządów, wszyscy się uczą i ważne jest, aby dyskutować o ewentualnych problemach czy barierach realizacji tego programu. Zaznaczył, że BGK jako operator programu stara spotykać się samorządowcami we wszystkich regionach, aby program udoskonalać, a jego wdrażanie było coraz sprawniejsze.

"Jesteśmy na takim etapie, że zakończył się pierwszy nabór. Samorządy w kraju dostały promesy BGK, w związku z czym teraz jest czas na przygotowanie się i wszczęcie w ciągu sześciu miesięcy postępowań o zamówienia publiczne dotyczące inwestycji. Jesteśmy przed drugim naborem, który prawdopodobnie będzie dosyć podobny do pierwszego, jeśli chodzi o parametry, a to co się zmieni to dojdzie dodatkowy komponent dotyczący gmin popegeerowskich" - powiedział Robaczyński.

Według informacji BGK nabór do kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych ruszy w najbliższych tygodniach. Zostaną uruchomione dwa równoległe nabory wniosków - jeden dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i drugi dla gmin popegeerowskich.

W naborze dla wszystkich samorządów będą cztery priorytety, a w nich 36 obszarów inwestycyjnych. Każda jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła złożyć trzy wnioski i otrzymać bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95 proc. wartości inwestycji.

Gminy, które Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakwalifikował jako gminy popegeerowskie, będą mogły równolegle złożyć dwa dodatkowe wnioski w specjalnie dla nich przygotowanym naborze. To rozwiązanie pomoże wyrównywać ich szanse rozwojowe. W naborze dla gmin popegeerowskich nie będzie podziału na priorytety, wnioski będą mogły dotyczyć 36 obszarów gospodarki. Dofinansowanie wyniesie do 98 proc. wartości inwestycji.

