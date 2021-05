BGK wdraża gwarancje leasingu. Będą ułatwienie dla mniejszych firm

Mikro, małe i średnie firmy otrzymają nowe ułatwienie w dostępie do finansowania - poinformował w poniedziałek (10 maja) Bank Gospodarstwa Krajowego. Dodano, że nowe gwarancje zabezpieczą do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem.

Jak wskazał bank w poniedziałkowej informacji, dzięki nowym gwarancjom leasingodawcy mogą zaproponować korzystniejsze od standardowych warunków, m.in. obniżyć marżę leasingu/pożyczki, wydłużyć okres trwania leasingu/pożyczki, zwiększyć kwotę leasingu/pożyczki, obniżyć wymagania co do poziomu innych zabezpieczeń.

Dodano, że nowy instrument korzysta z "regwarancji EFI" i środków Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). Powstał przy wsparciu Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Zdaniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego podpisana przez Bank Gospodarstwa Krajowego umowa o nowej portfelowej linii gwarancyjnej to bardzo dobra wiadomość dla Polski i dla naszego sektora leasingu. "Dzięki temu polskie firmy, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, skorzystają z instrumentów oferowanych na korzystnych warunkach dzięki gwarancjom w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego" - powiedział szef MF cytowany w poniedziałkowej informacji.

Leasing to, jak podkreślono, istotne źródło finansowania potrzeb MŚP.



"Teraz, co szczególnie ważne dla firm w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, przedsiębiorcy będą mieli do niego łatwiejszy dostęp" - stwierdzono. Według BGK całkowita kwota środków trwałych sfinansowanych przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła w 2019 r. 78 mld zł, w ubiegłym roku było to 70 mld zł.

Wyjaśniono, że BGK jest pierwszym bankiem rozwoju, który wykorzystuje środki Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w formule regwarancji, by zaoferować wsparcie dla biznesu.

"Budujemy partnerskie relacje i współpracę z rynkiem finansowym i sektorem publicznym. Wspólnie z naszymi partnerami - Ministerstwem Finansów, Związkiem Polskiego Leasingu i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym - pomagamy tym firmom, które korzystają z leasingu lub pożyczki leasingowej jako alternatywy dla kredytu bankowego" - powiedziała cytowana w informacji prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Jak wyjaśnił Paweł Pach, Przewodniczący KW Związku Polskiego Leasingu, "nowe kompleksowe rozwiązanie pomocowe" będzie dotyczyło zarówno umowy leasingowej, jak i pożyczki leasingowej. Zaznaczył, że program "pozwoli wykreować transakcje leasingowe o wartości ponad 5 mld zł (5,6 mld zł)".

BGK wskazał, że 63 proc. polskich przedsiębiorców uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania działalności. Na drugim miejscu znalazła się linia kredytowa, która jest ważna dla ponad połowy firm MŚP (55 proc.), na kolejnym miejscu przedsiębiorcy wymieniają dotacje (49 proc.).

