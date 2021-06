BGK: wsparcie dla Grupy Elemental wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju

Udzielone przez BGK wsparcie w akwizycji na rynku amerykańskim dla Grupy Elemental, która zajmuje się m.in. pozyskiwaniem metali szlachetnych z grupy platynowców, wpisuje się w politykę wspierania zrównoważonego rozwoju prowadzoną przez bank - powiedział PAP Jarosław Trwoga z BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego wskazał, że Grupa Elemental Holding jest producentem strategicznych dla gospodarki surowców, pozyskiwanych w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska naturalnego m.in. poprzez przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, katalizatorów czy obwodów drukowanych.

Jak opisywał w rozmowie z PAP Jarosław Trwoga, który jest głównym ekspertem ds. finansowania transakcji zagranicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, dotychczas BGK sfinansował bilateralnie dwie akwizycje Grupy Elemental w Stanach Zjednoczonych.

Pod koniec maja 2021 r. Grupa sfinalizowała przejęcie spółki Maryland Core Inc., będącej jednym z liderów recyklingu platynowców na wschodnim wybrzeżu USA. "Akwizycja ta miała wartość ok. 11 mln USD, z czego BGK zapewniło finansowanie dłużne na poziomie 4 mln dol. Wcześniej, w grudniu 2019 r. Elemental ze wsparciem BGK przejął amerykańską firmę PGM of Texas LLC. Wartość tej akwizycji to 16 mln dol., w tym kredyt BGK o wartości 6 mln dol. W obu przypadkach kredytobiorcą BGK była amerykańska spółka Elemental USA Inc." - powiedział Trwoga.

Jak dodał, obie transakcje były zrealizowane wspólnie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej zarządzanym przez PFR TFI S.A. i jest to już druga tego typu transakcja w USA, która łączy finansowanie dłużne oraz kapitałowe.

Ekspert banku podkreślił, że Grupa Elemental działa globalnie na ponad 30 rynkach, posiada swoje spółki w 15 krajach, a jednym z segmentów jej działalności jest recykling zużytych katalizatorów, dzięki czemu udaje się odzyskać pierwiastki, które mają strategiczny charakter dla światowej gospodarki.

"Chodzi o platynę, rod i pallad. Ta forma zielonej produkcji metali polegająca na odzyskaniu metali szlachetnych z grupy platynowców w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, określana jest jako +górnictwo miejskie+ od angielskiego +urban mining+. Dzięki akwizycjom w USA polska grupa kapitałowe mogła wejść na rynek amerykański, który ma największy potencjał, jeśli chodzi o przetwarzanie zużytych katalizatorów i tym samym wzmocnić pozycję na rynku globalnym" - zaznaczył.

Jak powiedział, recykling katalizatorów umożliwia odzyskanie do 95 proc. zawartych w nich platynowców, a odzyskane w ten sposób metale wykorzystywane na nowo zarówno w branży motoryzacyjnej, jak również w medycznej, chemicznej czy elektronicznej.

"Taki sposób produkcji metali pozwala nie tylko na ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne, z racji, że nie korzystamy z konwencjonalnego wydobycia tych pierwiastków, ale również pozwala zaoszczędzić znaczne ilości energii. Co istotne, te trzy pierwiastki znalazły się w wykazie surowców krytycznych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki UE. Tutaj wsparcie przez BGK zagranicznej działalności polskiej grupy kapitałowej, która staje się liderem w produkcji tych strategicznych metali, wpisuje się w promowanie zielonej transformacji gospodarki" - podkreślił.

"Wspierając Grupę wspólnie z innymi bankami komercyjnymi mamy wpływ nie tylko na wzrost zielonej produkcji metali szlachetnych, ale ograniczamy także ilość odpadów składowanych na wysypiskach" - dodał.

Według Trwogi, nie są to pierwsze transakcje, dzięki którym BGK wspiera zrównoważony rozwój. "Jesteśmy np. w grupie banków, które udzieliły grupie Energa społecznie odpowiedzialnego kredytu. Było to pierwsze w polskim sektorze energetycznym finansowanie z wykorzystaniem ESG, czyli ratingu społecznej odpowiedzialności biznesu. Podobnie, BGK wspólnie z bankiem Santander udzielił firmie Solaris finansowania na dostarczenie 50 bezemisyjnych autobusów dla MPK w Krakowie" - opisywał. Podkreślił, że od 2019 r. bank jest także członkiem wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (ang. Joint Initiative on Circular Economy - JICE).

Ekspert banku dodał, że BGK od kilku lat aktywnie wspiera polskie firmy w ekspansji zagranicznej. Chodzi tu zarówno o finansowanie eksportu towarów i usług, jak również finansowanie inwestycji realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa za granicą.

"Dotychczas wsparliśmy polskie firmy na 74 rynkach na sześciu kontynentach, w tym w USA. Poprzez nasze działania zwiększamy poziom umiędzynarodowienia polskich firm, co wpływa m.in na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki" - powiedział przedstawiciel BGK.

Według Trwogi, tym, co wyróżnia BGK na tle innych banków jest podejście do ryzyka. "My, finansując inwestycje zagraniczne mamy możliwość finansowania podmiotów zagranicznych, należących do polskiego kapitału, co równie istotne zabezpieczamy się w pierwszej kolejności na aktywach zagranicznych danego projektu, akceptując tym samym wyższe ryzyko. Polskie akwizycje na rynku amerykańskim zdarzają się raczej rzadko, najczęściej jest odwrotnie. Nieczęsto możemy usłyszeć, że polska firma, tak jak zrobił to Elemental, wchodzi do USA jako inwestor zagraniczny i z sukcesem realizuje coraz to nowe projekty" - zauważył.

