BGK zawarł z Pekao Leasing umowę dotycząca kredytu na kwotę 300 mln zł

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł z Pekao Leasing umowę dotyczącą kredytu na kwotę 300 mln zł - poinformował w środę BGK. To już piąta taka umowa między tymi podmiotami. Udzielony kredyt ma umożliwić Pekao Leasing wspieranie polskich przedsiębiorców.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Pekao Leasing kolejnego kredytu na kwotę 300 mln zł - poinformował w środę BGK. Jak przypomniano, to piąta taka umowa pomiędzy Pekao Leasing a BGK, a współpraca obu podmiotów sięga 2018 roku. Od tego czasu łączna wartość przyznanego Pekao Leasing finansowania przekroczyła 1,5 mld zł. "Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji polskich małych i średnich przedsiębiorstw" - wskazano w informacji prasowej.

"Podpisaliśmy dziś umowę finansowania Pekao Leasing, dzięki której wymiernie wesprzemy polskich przedsiębiorców. To już nasza piąta umowa, dzięki bliskiej współpracy z BGK - po raz kolejny, wspólnie wzmacniamy polską gospodarkę" - wskazał, cytowany w komunikacie, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej Jerzy Kwieciński. "Grupa Pekao może zaproponować preferencyjne warunki finansowania dla polskich przedsiębiorstw"- dodał.

Cytowany w informacji członek zarządu BGK Dariusz Szwed podkreślił, że misją tego banku jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. "W tym celu bank stworzył program +Rozwój przedsiębiorczości+. Mikro, małe i średnie firmy są kołem napędowym polskiej gospodarki" - powiedział. "Kolejny raz angażujemy się w takie finansowanie, gdyż zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zwiększanie dostępności finansowania dla sektora MŚP, a leasing to jedno z podstawowych źródeł" - przekazał.

"W obecnej sytuacji gospodarczej dla wielu polskich firm leasing może być dogodną formą długoterminowego finansowania inwestycyjnego. Podpisana właśnie umowa ma pomóc firmom w jego skutecznym pozyskaniu" - ocenił BGK. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie "konkurencyjnych cenowo umów leasingu zawieranych przez Pekao Leasing z klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw".

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. Program "Rozwój przedsiębiorczości" to jeden z ośmiu programów modelu biznesowego BGK. Program skierowany jest do przedsiębiorstw (MŚP) i ma na celu zapewnienie oferty finansującej ich potrzeby rozwojowe i płynnościowe.

