BGK zwiększa pomoc dla polskiej gospodarki

Strategicznym działaniem banku jest działanie w momencie, kiedy gospodarka i przedsiębiorcy mają problem - mówi WNP.PL Radosław Kwiecień, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W 2021 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył 122 mld zł na pomoc dla gospodarki, która wciąż borykała się z pandemicznymi perturbacjami. Teraz, w dobie kryzysu wywołanego wojną, galopującymi cenami energii i inflacją, kontynuuje tego typu działania.

Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę

- Poprzednie ramy pomocowe, uzgodnione z Komisją Europejską (na pandemiczny kryzys – przyp.red.), skończyły się 30 czerwca 2022 r., ale nie zasypaliśmy gruszek w popiele, bo widzimy, jaka jest sytuacja. Strategicznym działaniem banku jest działanie w momencie, kiedy gospodarka i przedsiębiorcy mają problem - mówi WNP.PL Radosław Kwiecień, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W odpowiedzi na kryzys wywołany wojną BGK kontynuuje dotychczasowe warunki specjalne poszczególnych gwarancji oraz wprowadził nowe gwarancje z Funduszu Gwarancji Kryzysowych, tj. gwarancje płynnościowe i na inwestycje oraz gwarancje spłaty limitów faktoringowych w miejsce gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

- Jest to bardzo podobny program, bo opiera się na gwarancjach, które dostarczamy przedsiębiorcom, głównie w segmentach gospodarczych faktycznie dotkniętych kryzysem a można ich wymieniać dużo - tłumaczy przedstawiciel BGK.

30 mld zł na gwarancje dla przedsiębiorców, również na inwestycje

- Te programy gwarancyjne udało nam się obecnie powiększyć do kwoty 30 mld zł i w przeciwieństwie do poprzedniego programu, ten ma element inwestycyjny. W poprzedniej edycji gwarancje mogły być wykorzystywane na pokrycie ryzyka kredytów obrotowych, a w tym momencie mamy też kopertę inwestycyjną i chcemy ją kierować do sektora ciepłownictwa, celem przyspieszenia transformacji tych przedsiębiorstw, bo one dzisiaj borykają się z największymi problemami - dodaje Radosław Kwiecień.

Oferowane gwarancje płynnościowe pozwolą m.in. na zwiększenie finansowania obrotowego dla sektora ciepłownictwa, co pozwoli pokryć rosnące ceny surowców. Część pieniędzy będzie mogła wesprzeć inwestycje, np. budowę nowych źródeł wytwórczych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl