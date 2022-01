Biała Podlaska: Prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej: będziemy starać się o obniżenie cen gazu

Jeżeli będzie możliwość składania wniosków o obniżenie cen gazu, to na pewno będziemy z tego korzystać - powiedział prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej Wojciech Chilewicz. W Sejmie kończą się prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych.

"Jeżeli będzie możliwość składania wniosków o obniżenie cen gazu to na pewno będziemy z tego korzystać. Będziemy analizować, czy obejmie to zasób i działalność spółki i starać się o obniżenie cen" - powiedział w czwartek prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej Wojciech Chilewicz.

Przypomniał, że spółka prowadzona przez Gminę Miejską Biała Podlaska zarządza około 800 lokalami mieszkalnymi. Od czerwca do grudnia 2021 r. (w grudniu ceny zmieniały się trzykrotnie) ceny gazu dostarczanego przez PGNiG wzrosły z około 13 gr do 79 gr za kWh, czyli o 493 proc.

"To bardzo duża podwyżka. To ma przełożenie na koszt świadczonych przez nas usług, w tym zarządzanie mieszkaniami komunalnymi" - wyjaśnił Chilewicz. Dodał, że w ostatnim czasie o ok. 350 proc. wzrosły także rachunki za prąd. Podwyżki cen gazu i prądu automatycznie przełożą się na wysokość czynszów.

"Nie jesteśmy przedsiębiorstwem, które działa z uwzględnieniem zysku, tylko dla potrzeb mieszkańców" - powiedział prezes. Dodał, że wyższe rachunki przełożą się na wzrost kosztów usług świadczonych przez spółkę.

"Jeśli koszty wzrastają to odbija się to także na mieszkańcach, w ten sposób wzrosną im obciążenia finansowe" - powiedział prezes.

W czwartek sejmowa Komisja do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpatrywała poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Na czwartek zaplanowano głosowanie w tej sprawie.

Z siedmiu zgłoszonych w środę poprawek do projektu wprowadzono jedną, zgłoszoną przez PiS. Przewiduje ona objęcie rozwiązaniami ochronnymi także spółdzielni socjalnych w ich podstawowej działalności, czyli wspierania np. osób z niepełnosprawnościami, dotkniętych kryzysem bezdomności czy wykluczeniem.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz - obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie - korzystać będą mogli także inni wymienieni odbiorcy. Mają to być: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Projekt ustawy wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia - 31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Jednocześnie projekt przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata - różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 r. a jego taryfą.

