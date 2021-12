Białoruski startup, twórca wirtualnego asystenta budowy i remontu, otwiera biuro w Trójmieście

Białoruski startup AM Builder, twórca wirtualnego asystenta budowy i remontu, otwiera biuro w Trójmieście, spółka planuje rozbudować zespół i zatrudnić 50 osób - poinformowała we wtorek Anna Bochyńska z Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku.

Obecnie nad projektem AM Builder pracuje 8 pełnoetatowych pracowników, jego treścią zajmuje się kilka osób w niepełnym wymiarze godzin. Trzech pracowników przeniosło się z Białorusi do Gdańska i jest tu oficjalnie zarejestrowanych, więcej członków zespołu jest w trakcie przeprowadzki.

"W miarę rozwoju AM Builder planuje rozbudować zespół i zatrudnić 50 osób: specjalistów w zakresie rozwoju oprogramowania, treści i marketingu. Nowi pracownicy firmy zostaną zatrudnieni na podstawowych stanowiskach i przejdą szkolenia" - podała Bochyńska.

Powstały w 2019 roku projekt AM AM Builder jest wirtualnym asystentem w budowie i naprawie dla użytkowników niebędących ekspertami.

Użytkownik otrzymuje zwięzłe i przejrzyste instrukcje, począwszy od pomysłu, doboru rodzaju pracy, doboru powierzchni, dodania elementów konstrukcyjnych, a skończywszy na stworzeniu ostatecznego czasu i cennika materiałów, narzędzi i specjalistów. Zespół AM Builder pomaga poruszać się po nowoczesnych technologiach, materiałach i nowych ekologicznych trendach w budownictwie.

Ponadto AM Builder pozwala użytkownikom zamawiać wszystkie niezbędne materiały i usługi od lokalnych dostawców lub sklepów, zgodnie z listą utworzoną na platformie online.

Głównymi korzyściami dla partnerów biznesowych jest natomiast możliwość otrzymywania pełnych informacji o preferencjach użytkownika, umieszczania reklam ukierunkowanych, pozyskiwania potencjalnych klientów i otrzymywania bezpośrednich zamówień na ich usługi i produkty na rynkach lokalnych i globalnych.

Wejście AM Builder na trójmiejski rynek było możliwe dzięki Invest in Pomerania, inicjatywie non-profit, koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza, spółkę samorządu województwa pomorskiego. Pełni funkcję "jednego okienka", udzielając inwestorom zagranicznym wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania zakończyła ponad 137 projektów, dzięki którym powstało ponad 20 tys. miejsc pracy.

