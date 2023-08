Biały Dom: rosyjskie aktywa pozostaną zamrożone do czasu wypłaty odszkodowań Ukrainie

Aktywa Rosji pozostaną unieruchomione dopóki Rosja nie zapłaci za szkody wyrządzone Ukrainie - głosi komunikat wydany przez Biały Dom po spotkaniu doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego i jego odpowiedników w innych krajach.

Jak podał 23 sierpnia "Financial Times", Rosja zgłosiła chęć wymiany części skonfiskowanych aktywów z państwami zachodnimi, jednak ci nie są zainteresowani propozycją

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy są zgodne co do tego, że rosyjskie aktywa w tych krajach nie zostaną uwolnione dopóki Rosja nie wypłaci odszkodowań za szkody wojenne na Ukrainie.

Oficjalny komunikat w tej sprawie wydał Biały Dom po spotkaniu doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana i jego odpowiedników w innych krajach.

Doradcy omówili dalsze sankcje przeciwko Rosji i pomoc wojskową Ukrainie

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan i jego odpowiednicy z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch zgodzili się, że zablokowane w ich krajach rosyjskie aktywa nie zostaną uwolnione dopóki Rosja nie wypłaci odszkodowań za szkody wojenne na Ukrainie - podał w czwartek Biały Dom w komunikacie ze spotkania doradców w Waszyngtonie.

Jak głosi komunikat Białego Domu, Sullivan i pozostali doradcy ds. bezpieczeństwa państw transatlantyckiego kwintetu "podkreślili, że suwerenne aktywa Rosji w ich jurysdykcjach pozostaną unieruchomione dopóki Rosja nie zapłaci za szkody wyrządzone Ukrainie", a także omówili dalsze sankcje przeciwko Rosji, pomoc wojskową Ukrainie oraz w odbudowie kraju.

Rosja zgłosiła chęć wymiany części skonfiskowanych aktywów z państwami zachodnimi

Jak podał w środę (23 sierpnia) "Financial Times", Rosja zgłosiła chęć wymiany części skonfiskowanych aktywów z państwami zachodnimi, jednak ci nie są zainteresowani propozycją. Dziennik twierdzi też, że zachodnie rządy debatują nad tym, czy i jak zmonetyzować zamrożone środki, by przeznaczyć je na pomoc Ukrainie. Wartość aktywów rosyjskiego banku centralnego szacowana jest na ok. 300 mld dolarów.

Doradcy zachodnich przywódców rozmawiali też o sytuacji w Nigrze i potrzebie przywrócenia konstytucyjnego porządku w tym kraju, a także wraz z przedstawicielem UE omówili nadchodzący szczyt państw G20 w Delhi. Jak ustalili, chcą na nim dążyć do "afirmatywnej i ambitnej agendy dla rozwijających się i wschodzących gospodarek oraz osiągnięcia postępu w sprawie ewolucji międzynarodowych banków rozwoju, by były bardziej wyczulone na wspólne globalne wyzwania".

Czy politycy chcą, żeby polski przemysł przetrwał? Odpowiedź nie jest oczywista... Zobaczcie naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl