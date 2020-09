Białystok: 17 mln zł kosztował pulsator do uzdatniania wody w Wodociągach Białostockich

17 mln zł kosztował pulsator do uzdatniania wody pitnej w stacji uzdatniania na Pietraszach w Białymstoku, który powstał w ramach programu inwestycji spółki gminnej Wodociągi Białostockie.

W ramach całego kilkuletniego projektu Wodociągi realizują 26 różnych inwestycji o łącznej wartości ok. 170 mln zł, z czego 109 mln zł to środki unijne. Projekt pod nazwą: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białystok gminy Wasilków - I etap" jest dofinansowany z UE z programu Infrastruktura i Środowisko.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski powiedział we wtorek na konferencji prasowej na terenie nowej inwestycji, że pulsator jest trzecim tego typu nowoczesnym urządzeniem, które pozwoli na to, by cała woda, która płynie do kranów w Białymstoku była uzdatniania.

"Woda w wodociągach białostockich jest dobra, płynie nieprzerwanie, awarii jest mało" - mówił prezydent, ale zaznaczył, że inwestycje w poprawę zaopatrzenia w wodę, jakość tej wody są ciągle są potrzebne.

Pulsatory to etap w uzdatnianiu wody po jej ozonowaniu wstępnym. Na stację Pietrasze trafia woda powierzchniowa z rzeki Supraśl oraz woda z kilkunastu studni infiltracyjnych, które są przy stawach retencyjnych na stacji uzdatniania w Wasilkowie.

Prezes Wodociągów Białostockich sp. z o.o. Beata Wiśniewska poinformowała, że obecnie w ramach dużego projektu w Wodociągach realizowane są dwie inwestycje. Jedna z nich jest związana tzw. hermetyzacją i dezodoryzacją nieprzyjemnych zapachów na terenie oczyszczalni ścieków w Białymstoku. Chodzi o to, by zapachy te były mniej uciążliwe dla mieszkańców terenów sąsiadujących z obiektem. Druga inwestycja to rewitalizacja stawów infiltracyjnych. Przypomniała, że zrealizowano również inwestycje w biologicznej części oczyszczalni, powstała farma fotowoltaiczna na stacji uzdatniania wody w Jurowcach.

Prezes Wodociągów dodała, że projekt obejmuje również budowę kanalizacji w 40 ulicach w mieście. Wkrótce zacznie się także budowa farmy fotowoltaicznej w stacji uzdatniania wody na Pietraszach. Wiśniewska dodała, że farma ta zaopatrzy stację w Pietraszach w energię elektryczną. Inwestycja również będzie dofinansowana z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego kwotą 3 mln zł.

Beata Wiśniewska poinformowała, że od 2009 r. w różne inwestycje związane z zaopatrzeniem Białegostoku w wodę pitną, Wodociągi Białostockie wydały łącznie prawie 671 mln zł, z czego ok. 400 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej. Zapowiedziała, że w latach 2020-2024 będzie wydanych ok. 300 mln zł - ten plan rozwoju zaakceptowała już Rada Miasta. Połowa tych środków to również pieniądze unijne, przewidziana jest także pożyczka z NFOŚiGW.