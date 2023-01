Białystok: 243 startupy otrzymały pomoc w ramach projektu "Hub of Talents 2"

243 startupy dostały dotąd pomoc w przekształceniu pomysłów na biznes w ramach projektu "Hub of Talents 2", który od 2019 r. wspólnie ze współpracującymi podmiotami, realizuje Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPNT).

"Hub of Talents 2" to projekt, w ramach którego osoby mające innowacyjne pomysły na biznes mają szanse skorzystać z fachowej pomocy, doradztwa, aby przekształcić je w produkty. Najlepsze pomysły mogą zdobyć rekomendację na dofinansowanie (do ok. 1 mln zł w projekcie z programu Polska Wschodnia 2014-2020), aby dany pomysł, produkt, usługę wprowadzić na rynek.

Projekt "Hub of Talents 2" jest realizowany od 2019 r. W 2022 r. inkubowało się 67 młodych firm; za fachowe usługi, doradztwo, z których skorzystały te firmy, BPNT zapłacił 3,6 mln zł - poinformowała w środę PAP Barbara Supińska z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Podano, że 38 startupów dostało w 2022 r. 36,4 mln zł dofinansowania z UE z programu Polska Wschodnia przyznane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dwie następne firmy zdobyły inwestorów prywatnych.

Od 2019 r. pomoc w ramach "Hub of Talents 2" dostały 243 startupy. "Obecnie ku końcowi zmierza przedostatni, siódmy cykl inkubacji, w którym kolejnych 20 innowacyjnych spółek otrzymuje kompleksowe wsparcie obejmujące indywidualnie opracowaną ścieżkę rozwoju oraz podstawowe i specjalistyczne usługi" - podał w komunikacie BPNT.

W styczniu 2023 r. zaczyna się ostatni tzw. cykl inkubacji, czyli cały proces przekształcania, rozwijania pomysłu do powstania biznesu. Dyrektor BPNT Anna Daszuta-Zalewska podkreśla w komunikacie, że do tej rudny wpłynęło rekordowo dużo zgłoszeń - 293.

"Hub of Talents 2" jest jedną z sześciu tzw. platform startowych dla nowych pomysłów, które działają w regionach wschodniej Polski dzięki dofinansowaniu z UE z programu Polska Wschodnia 2014-2020. BPNT realizuje ten projekt z Parkiem Przemysłowym Łomża, Politechniką Białostocką, Polsko Amerykańską Radą Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz spółkami: Effective, Infini Seed i jedną z kancelarii prawnych.

Wartość "Hub of Talents 2" to 22,2 mln zł, z czego 21,7 mln zł pochodzi z UE.

BPNT przypomina, że wiele firm, które brały udział w "Hub of Talents 2" zdobyło w 2022 r. nagrody za swoje pomysły. Nagradzana była np. Agata Szczeszak (Lumekko). Ten startup zajmuje się projektowaniem i produkcją zabezpieczeń świetlnych, które można umieszczać na różnych materiałach i dokumentach.

Nagrody zdobywał też startup PaliPali - aplikacja mobilna dla firm budowlanych, która umożliwia natychmiastowy transport materiałów na budowę bez względu na ich wielkość i lokalizację budowy.

BPNT przypomniał także np. startupy: Gesture To Speech (rozwiązanie umożliwiające osobom głuchym oraz słabosłyszącym komunikowanie się z osobami słyszącymi), a także Binacare, który realizuje Hercoolios, czyli grę mobilną dla dzieci z wadami postawy, które poprzez zabawę wykonują zaprojektowane ćwiczenia.

