Białystok: 7 i 13 października konsultacje strategii rozwoju miasta do 2030 roku

7 i 13 października zainteresowani mieszkańcy i organizacje mogą zgłosić swoje uwagi do projektu nowej "Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 r.". Dokument określi najważniejsze kierunki i perspektywy rozwoju miasta w latach 2021-2030.

7 października konsultacje odbędą się w formie stacjonarnej na stadionie miejskim, 13 października - online.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy się wcześniej zarejestrować. Można to zrobić do wtorku 5 października, liczba miejsc jest ograniczona, a o kwalifikacji do udziału w konsultacjach decyzje kolejność zgłoszeń - informowały wcześniej władze miasta. Szczegóły rejestracji są podane na stronie internetowej miasta Białystok.

Wypowiedzieć mogą się mieszkańcy miasta, organizacje pozarządowe, gminy sąsiadujące z Białymstokiem (dziewięć ościennych gmin tworzy z Białymstokiem Białostocki Obszar Funkcjonalny- BOF), podmioty gospodarcze, a także Wody Polskie, bo jednym z elementów strategii jest gospodarka wodna miasta także w kontekście zmian klimatu. Cały czas opinie do strategii można też składać w formie elektronicznej na stronie: strategia2030.bialystok.pl, ankietę można też w formie papierowej złożyć do urzędu miejskiego lub w Centrum Aktywności Społecznej.

O zakończeniu prac nad projektem strategii rozwoju Białegostoku do 2030 r. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz pełnomocnik prezydenta miasta ds. strategii dr hab. Dorota Perło informowali w połowie września, gdy rozpoczynały się konsultacje społeczne nad strategią.

Prezydent Truskolaski przypominał wtedy, że dotychczasowa strategia "wyczerpała się", a strategie powstają raz na dziesięć lat.

"(Strategia) powstała po to, abyśmy mogli wspólnie odpowiadać na pytanie jaki ma być Białystok" - mówił wtedy prezydent. Przypomniał, że nad dokumentem pracowali urzędnicy, eksperci, specjaliści, a miastu zależy także na tym, by byli w to włączeni mieszkańcy, społeczeństwo, stąd konsultacje społeczne.

Misja miasta w nowej strategii to "Białystok - miasto z przyszłością", które - jak mówił wtedy prezydent - ma bazować na silnej gospodarce, zrównoważonym rozwoju, z czystą i przyjazną przestrzenią publiczną, atrakcyjnymi miejscami pracy, które ma się rozwijać na bazie współdziałania wszystkich mieszkańców i współpracy z otoczeniem.

Dr hab. Dorota Perło przypomniała, że prace nad strategią trwały dwa lata. Zaznaczyła wtedy, że od początku w prace byli włączani mieszkańcy. Mówiła, że białostoczanie podkreślali, że Białystok jest dobrym miastem do życia, ale brakuje im "satysfakcjonującej pracy" i tego oczekują, aby zostać w mieście i dalej rozwijać się.

Konsultacje społeczne potrwają do 20 października

