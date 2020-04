Białystok: BPNT wspólnie z firmami i osobami indywidualnymi dostarczył dotąd do szpitali ok. 400 przyłbic

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, wspólnie z firmami i osobami indywidualnymi , dostarczył dotąd ok. 400 przyłbic wydrukowanych w technologii 3D do rożnych podmiotów medycznych w Podlaskiem.

Przyłbice, jako ważny środek ochrony osobistej dla personelu medycznego w walce z koronawirusem, trafiły dotąd do dziewięciu różnych podmiotów w całym regionie: szpitali, pogotowia ratunkowego czy fundacji opiekującej się chorymi dziećmi.

Katarzyna Rawska z Białostockiego Parku Naukowo Technologicznego (BPNT) poinformowała w czwartek PAP, że w związku z Wielkanocą, druk przyłbic będzie "trochę wstrzymany", ale zaznaczyła, że park odpowie na każde zapotrzebowanie na przyłbice, które zgłoszą zainteresowani.

Park publikuje listę firm, podmiotów, dostawców, które pomagają w druku przyłbic, zaznacza także, że drukiem zajęło się także wiele osób indywidualnych.

BPNT ogłosił jednocześnie konkurs na wynajem laboratorium druku 3D, które znajduje się w prototypowni na terenie parku.

Pomocą w walce z koronawirusem zajmują się także nieodpłatnie firmy skupione w Klastrze Obróbki Metali. We wsparcie medyków w sprzęt ochronny jest np. zaangażowana działająca na terenie BPNT firma Experteam - podał klaster w informacji prasowej. Firma ta wytwarza zaprojektowane na potrzeby lekarzy osłony intubacyjne do opieki na chorymi z powodu koronawirusa.

"Jest to jedno z rozwiązań, nad którym pracowaliśmy w kooperacji z naszymi dostawcami oraz finansującym tę akcję Klastrem Obróbki Metali. Projekt jesteśmy w stanie realizować dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Mamy, kreatywny zespół inżynierów, który zaangażowany jest w ten i kolejne projekty prototypów oraz wyrobów dedykowanych do ochrony przed koronawirusem" - podkreśla cytowana w komunikacie klastra prezes Experteam Anna Rusiecka. Dodano, że laboratorium tej firmy pracuje także nad produkcją przyłbic "metodą wtrysku w ilościach masowych".

Z BPNT współpracuje też przy akcji pomocy dla medyków m.in. należąca także do Klastra Obróbki Metali firma ChM, która do szpitali MSWIA w Białymstoku i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dostarczyła pierwszy prototyp pudełka do bezpiecznej intubacji pacjentów.

"(...) kolejne sztuki są w produkcji dla innych placówek, prowadzimy rozmowy o innych potrzebach szpitali w związku z szalejącą chorobą COVID-19. Chcielibyśmy łączyć potrzeby szpitali z możliwościami lokalnych firm - walczyć z COVID-19, jednocześnie utrzymując jak najwięcej lokalnych miejsc pracy" - podkreśla cytowany w komunikacie prasowym Michał Charkiewicz z ChH, koordynator działań pomocowych klastra.

Firmy skupione w klastrze prowadzą też zbiórkę pieniędzy na specjalne konto, a także - jak podkreśla prezes klastra Sebastian Rynkiewicz - inwentaryzacją swój potencjał, który można wykorzystać do pomocy medykom w walce z koronawirusem.

"Trafia do nas coraz więcej pytań o możliwości produkcji np. przyłbic ochronnych czy elementów do respiratorów. Rozpoczęliśmy projekty kooperacyjne, prototypy trafiły już do szpitali w regionie, są sygnały o zapotrzebowaniu z reszty kraju"- informuje Rynkiewicz. Podał, że klaster koordynuje także inne przedsięwzięcia, np. przygotowanie automatu do szycia maseczek ochronnych na skalę przemysłową przez białostocką firmę Neotech.