Białystok: Do 29 maja konsultacje planów budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Do 29 maja mieszkańcy Białegostoku mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących planów budowy sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Do końca roku ma być w mieście sto takich, ogólnodostępnych punktów.

Konsultacjom podlega projekt przygotowany przez magistrat, we współpracy z PGE Dystrybucja SA. To na tej spółce, jako operatorze systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, spoczywać będzie obowiązek budowy takich punktów w Białymstoku.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności, do końca roku w tym mieście powinno być zainstalowanych sto ogólnodostępnych miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych. Każda taka stacja ma mieć dwa stanowiska ładowania o mocy 22 kW. Przy wyborze lokalizacji preferowane są miejsca koło obiektów handlowo-usługowych, użyteczności publicznej czy sportowych, gdzie kierowcy zostawiają swoje pojazdy na co najmniej 40 minut i gdzie jest dość miejsc, by dwa wydzielić na ładowanie elektryczne.

Stąd plan wyklucza np. wąskie osiedlowe uliczki czy rzadko uczęszczane drogi podmiejskie, również miejsca gdzie teren nie jest utwardzony.

Swoje uwagi do projektu dostępnego na stronie internetowej Centrum Aktywności Społecznej ( www.cas.bialystok.pl ) mieszkańcy mogą przekazywać do urzędu miasta do 29 maja, drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą. Raport z konsultacji ma być znany pod koniec czerwca.

Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych zakłada też strategia rozwoju elektromobilności Białegostoku na lata 2020-2036. Na razie w mieście liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych nie jest imponująca. Według danych magistratu, to w sumie 165 pojazdów, z czego 90 to motorowery, 69 auta osobowe oraz po 3 motocykle i ciężarówki.

W mieście i jego najbliższej okolicy jest obecnie ok. dziesięciu miejsc, gdzie można doładować pojazd elektryczny. Np. przy Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, niektórych galeriach handlowych czy hotelach.