Białystok: Do końca grudnia można wziąć udział w ankiecie ws. dalszego rozwoju miasta

Do końca grudnia mieszkańcy Białegostoku mogą się wypowiedzieć na temat najważniejszych kwestii dotyczących dalszego rozwoju miasta do 2030 r. Ankietę można wypełnić elektronicznie albo dostarczyć wypełniony formularz w tradycyjnej formie.

Ankieta to element trwających prac nad nową Strategią Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030.

W ankiecie władze miasta i autorzy prac nad strategią pytają mieszkańców o najważniejsze - właśnie w ocenie mieszkańców - priorytety, kwestie istotne dla rozwoju miasta.

"Zachęcam białostoczan oraz organizacje pozarządowe do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Dzięki wypełnionym ankietom poznamy Państwa opinie i sugestie dotyczące wizji rozwoju Białegostoku w najbliższej dekadzie. Liczymy na to, że otrzymamy wiele cennych uwag" - mówi cytowany w komunikacie na stronie miasta prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W formularzu znajdują się np. pytania o inwestycje i przestrzeń w mieście, gospodarkę, edukację, środowisko, sprawy związane z kapitałem ludzkim i społecznym, nowoczesne rozwiązania smart-city.

Pełnomocnik prezydenta miasta Białegostoku do spraw strategii 2021-2030 dr Dorota Perło powiedziała w poniedziałek PAP, że strategia "porządkuje kierunki rozwoju miasta". "Jest niezbędna, jest takim podstawowym dokumentem, do którego przygotowywane są inne dokumenty. Np. pracujemy jednocześnie nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej Białegostoku i obszaru funkcjonalnego, który będzie obligatoryjny, jeżeli miasto chciałoby rozwijać się w kierunku poprawy mobilności miejskiej" - powiedziała Perło. Dodała, że chodzi o wszystkie planowane na nową perspektywę finansową UE inwestycje infrastrukturalne, transportowe.

Pełnomocnik poinformowała, że cały dokument do konsultacji społecznych ma być przedstawiony w połowie 2021 r. Trwają nad nim prace z udziałem ekspertów, różnych środowisk. Pierwotnie zakładano, że będzie to marzec 2021 r, ale z powodu pandemii koronawirusa, nie można przeprowadzić np. spotkań otwartych.

Perło poinformowała, że chęć swojej osobnej ankiety dedykowanej młodym ludziom zgłosiła do strategii Młodzieżowa Rada Miasta. Zespół tworzący strategię chce też zapytać o głos środowiska studenckie, rozmawiano już też np. z władzami wyższych uczelni, urzędem, zespołami tematycznymi, odbyło się 13 warsztatów eksperckich we wszystkich obszarach tematycznych strategii. W warsztatach wzięło udział ok. 170 osób z regionu i kraju.

"Rozmawialiśmy o konkretnych celach, które zaproponowali eksperci, o tym, czy są one dobrze sformułowane, czy obejmują wszystkie zagadnienia, które powinny być w danym obszarze ujęte w strategii" - powiedziała Dorota Perło. Dodała, że analizowano też przyczyny zgłaszanych problemów miasta oraz jakie będą skutki, gdy te problemy nie zostaną rozwiązane.

W styczniu 2021 r. jest planowana debata studencka. "Chcemy porozmawiać ze studentami, w jaki sposób młodzi ludzie widzą swoją przyszłość w mieście, co jest niezbędne, co im się bardzo podoba w rozwoju miasta, czego im brakuje, jakie według nich są problemy" - powiedziała Perło. Zgłaszane były już też przez ekspertów propozycje programów, które mogłoby realizować miasto, czy skąd zdobyć środki na ten cel.

Ankietę można wypełnić na stronie https://strategia2030.bialystok.pl albo pobrać stamtąd jej treść, wypełnić i dostarczyć w formie tradycyjnej do urzędu miasta lub Centrum Aktywności Społecznej.

Uchwałę intencyjną ws. prac nad strategią rozwoju do 2030 r. radni Białegostoku przyjęli we wrześniu 2019 r, ale - jak tłumaczy Dorota Perło - z powodu zmian w przepisach, które zaszły jesienią 2020 r. m.in. w sprawie zasad prowadzenia polityki rozwoju, uchwała ta będzie musiała być podjęta jeszcze raz, bo zmieniła się podstawa prawna przygotowywania strategii.