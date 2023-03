Białystok: Do końca roku na uniwersytecie powstanie Centrum Badań Innowacyjnych

Do końca 2023 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (UMB) powstanie Centrum Badań Innowacyjnych (CBI Plus). Dodatkowe 3,5 mln zł z UE na ten projekt przyznał w piątek zarząd województwa podlaskiego.

Trwają modernizacje budynków, budowy w różnych miejscach, doposażanie w sprzęt w kilkunastu obiektach UMB - poinformował PAP rzecznik tej uczelni Marcin Tomkiel. W tych obiektach mają być prowadzone badania nad chorobami cywilizacyjnymi (np. cukrzycą, otyłością, rakiem, chorobami nerek), ale także nad rozwojem medycyny spersonalizowanej.

Łączna wartość tego projektu to ok. 180 mln zł, z czego ok. 140 mln zł to pieniądze z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020. Pierwsza umowa na ten projekt była zawarta w 2017 r., potem kilkakrotnie była aneksowana.

UMB przypomina, że projekt ten jest w kontrakcie terytorialnym dla woj. podlaskiego i należy do kluczowych związanych z rozwojem tego regionu.

Tomkiel przypomniał, że dotacja obejmuje doposażenie w sprzęt badawczo-rozwojowy pięciu jednostek uczelni, utworzenie ośmiu nowych laboratoriów w ramach Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Starzenia, a także rozwój ośrodka Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej, w tym utworzenie nowego laboratorium Ośrodka Badań Populacyjnych i nowego laboratorium Centrum Medycyny Regeneracyjnej. Chodzi też o nowy budynek i wyposażenie Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego (Centrum Radiofarmacji), utworzenie Centrum Genomu, Biobankowania i Analizy danych.

Łącznie projekt obejmuje wsparcie 21 laboratoriów, 35 projektów badawczo-rozwojowych.

"Projekt przyczyni się m.in. do wzrostu innowacyjności całego regionu, wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami i podniesienia jakości badań naukowych w dziedzinie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej" - podkreślono w opisie projektu.

Marcin Tomkiel poinformował PAP, że zwiększenie dotacji w projekcie wiąże się z tym, że w trakcie jego realizacji znacznie wzrosły ceny różnych usług i materiałów budowlanych, także sprzętu laboratoryjnego.

"Ta kwota była potrzebna, aby dokończyć wszystkie te inwestycje i zakupy. Chodzi głównie o sprzęt laboratoryjny, ale też prace o budowlane" - powiedział Tomkiel.

Prace budowlane dobiegają końca. Część budynków jest gotowa, trwają przeprowadzki, wyposażenie ich w meble, zaczyna się montaż sprzętu laboratoryjnego.

