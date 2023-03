Białystok: Dwa żubry zamieszkały w miejskim zoo

Dwa młode żubry, Porania i Poskrom, trafiły na wybieg dla żubrów do białostockiego ogrodu zoologicznego Akcent ZOO - poinformowało w środę miasto. Zwierzęta, które przyjechały z poznańskiego zoo, aklimatyzują się.

Białostocki ogród zoologiczny leży na terenie zabytkowego Parku Konstytucji 3. Maja, zajmuje ok. 3 ha. Mieszkają tam przede wszystkim zwierzęta występujące w polskich szerokościach geograficznych. Swoje wybiegi mają tu m.in. dziki, wilki, daniele, żbiki oraz niedźwiedzie brunatne, a w wolierach można zobaczyć np. puchacze, myszołowy i puszczyki.

W zoo jest też wybieg dla żubrów. We wtorek zamieszkały tam dwa młode żubry, które urodziły się w poznańskim ogrodzie zoologicznym - powiedział w środę PAP dyrektor departamentu gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku Andrzej Karolski. "Symbolem Podlasia jest żubr i dlatego w naszym Akcencie ZOO nie może zabraknąć tego gatunku" - dodał.

Młode żubry to rodzeństwo: krowa Porania i byczek Poskrom; mają ponad rok. Mieszkają na wspólnym wybiegu. "Najpierw wypuściliśmy krowę. Ona bardzo szybko się zaadaptowała, chyba polubiła ten wybieg, bo sobie brykała. Później wypuściliśmy byczka, ale on zaraz przytulił się do krowy. Wyglądał na bardziej wystraszonego i potrzebował towarzystwa" - mówił Karolski.

Powiedział, że teraz zwierzęta czeka kilkudniowy okres aklimatyzacji. "Mam nadzieję, że szybko odzyskają siłę i temperament, a w najbliższy weekend będę się dobrze prezentowały przed naszymi mieszkańcami, którzy z pewnością przyjdą je powitać" - dodał.

Karolski przypomniał, że pod koniec lat 90-tych do białostockiego ogrody trafiły dwa żubry - krowa Kawka i byk Kacper, które pochodziły ze stada hodowlanego z Puszczy Boreckiej. Z tej pary urodził się samczyk, któremu nadano imię Poranny. Po śmierci byka Kacpra na wybiegu mieszkała Kawka i Poranny. W 2017 roku, ze względu na stan zdrowia, została uśpiona Kawka, a w ubiegłym roku - Kacper. "Od tego czasu zostały podjęte starania o odtworzenie w naszym zoo kolekcji tych pięknych i dostojnych zwierząt" - dodał Karolski.

Żubry są w Polsce pod ścisłą ochroną.

Z informacji zamieszczonych na stronie Białowieskiego Parku Narodowego w Księdze Rodowodowej Żubrów wynika, że na koniec 2021 r. w Polsce żyło 2429 żubrów, w tym 206 w hodowlach zagrodowych, a 2 tys. 223 sztuki - na wolności.

